بنزيمة يغيب عن مباراة الريال في كأس الملك

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، سيغيب عن المباريات الأولى لفريقه، في العام الجديد،