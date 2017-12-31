بدأت حملة التجهيز للتصويت على مشروع القرار منذ أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.
2017-12-31
2017-12-30
في عام 2017، ولأول مرة في التاريخ الأميركي، تتدخل الرياضة في البلاد بالسياسة بهذا الحجم وهذه القوة والحدة، والسبب الرئيسي
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، سيغيب عن المباريات الأولى لفريقه، في العام الجديد،
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2017-12-29
2017-12-28
2017-12-27
نصوص عالمية
2017-12-24
2017-12-22
حقق فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء، اليوم السبت، فوزا خارجيا مثيرا على مكابي شفاعمرو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين
اختار الحارس المخضرم لنادي يوفنتوس، جانوليجي بوفون، خمسة مهاجمين، كأفضل الهدافين بالفطرة الذين واجههم في مسيرته الطويلة
2017-12-26
جمال ضاهر
حاوره رامي العاشق
أيمن إغباريّة
فُسْحَة
علوم وتكنولوجيا
صحة
ميديا
رفعت جماهير النادي الأهلي المصري، اليوم السبت، الأعلام الفلسطينية وهتفت باسمها، احتجاجًا على إعلان ترامب، خلال اللقاء الودي الذي جمع
باللغتين العربية والعبرية، كتب عبارة على الصورة، مفادها "طالما أبطالنا لا يرون الحرية والنور... هذا الأسير لن يرى الحرية أبدًا"
مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس وقطاع غزة المحاصر... نصرة للقدس (أ ف ب)
مواجهات في الضفة نصرة للقدس (أ ف ب)
عهد التميمي في المحكمة العسكرية - الفتاة الحرة في الأرض المحتلة (أ ف ب)
تصدي الفلسيطنيين لقرار ترامب، إعلان القدس عاصمة لإسرائيل (أ ف ب)
اشتباك مع المحتل (أ ف ب)
أرض العروبة للعرب - الخليل (أ ف ب)
شبان فلسطينيين عند حاجز قلنديا (أ ف ب)
مواجهات: الحجر بوجه المحتل (أ ف ب)
جنود جيش الاحتلال يسخدمون القوة لتفريق مظاهرات الغضب في الضفة الغربية الرافضة لقرار ترامب.
متظاهرين غاضبون لقرار ترامب ضد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
الشرطة الإسرائيلية تستخدم قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين ضد إعلان ترامب المجحف.
غضب في غزة منددة بإعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
جنود جيش الاحتلال يتأهبون لمسيرات الغضب ضد قرار ترامب بالإعتراف بالقدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل.
توافد الملصليين إلى المسجد الأقصى منذ صباح اليوم الخميس
قُتل 328 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر 2500 بجروح في زلزال ضرب حلبجة ومحافظة السليمانية في إقليم كردستان (أ ف ب)
قُتل 328 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر 2500 بجروح في زلزال ضرب حلبجة ومحافظة السليمانية في إقليم كردستان (أ ف ب)