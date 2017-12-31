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أمسالم: المتظاهرون يريدون إسقاط الحكومة ليس بالانتخابات

أمسالم: المتظاهرون يريدون إسقاط الحكومة ليس بالانتخابات

2017-12-30
ليبرمان: القذائف التي أطلقت من غزة صناعة إيرانية

ليبرمان: القذائف التي أطلقت من غزة صناعة إيرانية

2017-12-30
حماس: تصريح فريدمان لوحده كاف لقطع العلاقات مع الإدارة الأميركية

حماس: تصريح فريدمان لوحده كاف لقطع العلاقات مع الإدارة الأميركية

2017-12-31
أكثر المواضيع اهتمامًا من العالم العربي على "تويتر"

أكثر المواضيع اهتمامًا من العالم العربي على "تويتر"

2017-12-30
What's new
#ترجمان
#فسحة

ملفات
#القدس عاصمتنا
#هبة القدس والأقصى
#العودة الى المدرسة
#50 عامًا على حرب حزيران
#إضراب الكرامة
#الحكم العسكري

بالخط العريض

مقتل 15 مدنيا في قصف للنظام على غوطة دمشق
مقتل 15 مدنيا في قصف للنظام على غوطة دمشق

2017-12-30
يعالون: لم يُحقق مع نتنياهو بفضيحة الغواصات لاعتبارات الأمن القومي
يعالون: لم يُحقق مع نتنياهو بفضيحة الغواصات لاعتبارات الأمن القومي

2017-12-30
حكومة الاحتلال تواصل شرعنة البؤر الاستيطانية و"القدس الكبرى"
حكومة الاحتلال تواصل شرعنة البؤر الاستيطانية و"القدس الكبرى"

2017-12-30
الطيبة: إصابة خطيرة لشخص بحادث طرق ذاتي
الطيبة: إصابة خطيرة لشخص بحادث طرق ذاتي

2017-12-30
ترامب تسبب بدخول الرياضة الأميركية إلى صلب السياسة

ترامب تسبب بدخول الرياضة الأميركية إلى صلب السياسة

2017-12-30
بنزيمة يغيب عن مباراة الريال في كأس الملك

بنزيمة يغيب عن مباراة الريال في كأس الملك

2017-12-30
القدس عاصمتنا: ملف خاص

خاص
القدس عاصمتنا: ملف خاص

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محليات
النقب: مصرع طفل تحت عجلات جرار قاده والده

النقب: مصرع طفل تحت عجلات جرار قاده والده

2017-12-30
أم الفحم: تواصل الحراك المندد بتقاعس الشرطة بمكافحة الجريمة

أم الفحم: تواصل الحراك المندد بتقاعس الشرطة بمكافحة الجريمة

2017-12-30
مظاهرة بيركا رفضا للعنف وتنديدا بتقاعس الشرطة

مظاهرة بيركا رفضا للعنف وتنديدا بتقاعس الشرطة

2017-12-30
كفر كنا: إطلاق نار على سيارات ومنازل

كفر كنا: إطلاق نار على سيارات ومنازل

2017-12-30
7 إصابات بينها خطيرة بحادثي طرق بالجليل

7 إصابات بينها خطيرة بحادثي طرق بالجليل

2017-12-30

منصة أكثر من رأي

اعتراف يعالون وأخلاقيات القتل الإسرائيلية

سليمان أبو إرشيد

2017-12-30

أين فشلنا في محاربة العنف والجريمة؟

حنين زعبي

2017-12-29

عزمي بشارة والإصلاح من الدّاخل

أنور الجمعاوي

2017-12-28

وجهة اليمين الإسرائيلي

أنطوان شلحت

2017-12-27

ترجمان

نصوص عالمية

هل ثمة تحالف صيني روسي في طريقه للبروز؟
هل ثمة تحالف صيني روسي في طريقه للبروز؟

2017-12-30
دور ترامب: كيف عاد الدين عالميًا في 2017؟
دور ترامب: كيف عاد الدين عالميًا في 2017؟

2017-12-27
الأنماط الموسيقية والدماغ: تفاعل مستمر
الأنماط الموسيقية والدماغ: تفاعل مستمر

2017-12-24
أبرز الحوادث الدولية التي أشعلتها تغريدات ترامب في 2017
أبرز الحوادث الدولية التي أشعلتها تغريدات ترامب في 2017

2017-12-22

فلسطينيات
مواجهات واعتقالات وإطلاق رصاص حي على الإسعاف الفلسطيني

مواجهات واعتقالات وإطلاق رصاص حي على الإسعاف الفلسطيني

2017-12-30
غزة: جماهير غفيرة تشيع شهيد جمعة الغضب الرابعة

غزة: جماهير غفيرة تشيع شهيد جمعة الغضب الرابعة

2017-12-30
وباء الطاعون يفتك بقطعان المواشي في الأغوار

وباء الطاعون يفتك بقطعان المواشي في الأغوار

2017-12-30

إسرائيليات
وزيرة خارجية غواتيمالا: لن نتراجع وسننقل سفارتنا للقدس

وزيرة خارجية غواتيمالا: لن نتراجع وسننقل سفارتنا للقدس

2017-12-30
اليونيسكو: تبلغنا رسميا بانسحاب إسرائيل من المنظمة

اليونيسكو: تبلغنا رسميا بانسحاب إسرائيل من المنظمة

2017-12-29
الحكومة الإسرائيلية تتوجه للعليا لإلغاء أمر منع احتجاز جثث الشهداء

الحكومة الإسرائيلية تتوجه للعليا لإلغاء أمر منع احتجاز جثث الشهداء

2017-12-29
توقعات أمنية إسرائيلية متكدرة للعام 2018

توقعات أمنية إسرائيلية متكدرة للعام 2018

2017-12-29
استطلاع: "ييش عتيد" يتجاوز الليكود

استطلاع: "ييش عتيد" يتجاوز الليكود

2017-12-29

عربي وفرنجي

أوكرانيا: إنهاء احتجاز رهائن في مبنى للبريد واعتقال المهاجم
أوكرانيا: إنهاء احتجاز رهائن في مبنى للبريد واعتقال المهاجم

2017-12-31
الأمن الروسي يعتقل منفذ اعتداء سانت بطرسبورغ
الأمن الروسي يعتقل منفذ اعتداء سانت بطرسبورغ

2017-12-30
مصر تعلن قتل 3 مسلحين جنوب القاهرة
مصر تعلن قتل 3 مسلحين جنوب القاهرة

2017-12-30
ريف إدلب: قصف جوي لليوم الخامس ونزوح آلاف المدنيين
ريف إدلب: قصف جوي لليوم الخامس ونزوح آلاف المدنيين

2017-12-30

رياضة
هـ. دالية الكرمل يهزم هـ. صندلة بهدف يتيم

هـ. دالية الكرمل يهزم هـ. صندلة بهدف يتيم

2017-12-30
فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

فوز مثير لهـ. كوكب على م. شفاعمرو

2017-12-30
بوفون يختار أفضل 5 هدافين في العالم

بوفون يختار أفضل 5 هدافين في العالم

2017-12-30
كوتينيو يضع قدما في برشلونة
كوتينيو يضع قدما في برشلونة

2017-12-30
غوارديولا: لم نحسم لقب الدوري الإنجليزي بعد
غوارديولا: لم نحسم لقب الدوري الإنجليزي بعد

2017-12-30
برشلونة يسعى لإبقاء روبرتو مدى الحياة
برشلونة يسعى لإبقاء روبرتو مدى الحياة

2017-12-30
بوكيتينو يرد على إمكانية رحيل كين إلى ريال مدريد
بوكيتينو يرد على إمكانية رحيل كين إلى ريال مدريد

2017-12-30

ثقافة وفنون
وفاة الروائية الأميركية سو جرافتون

وفاة الروائية الأميركية سو جرافتون

2017-12-30
الأردن: الغرافيتي أداة لإضفاء لمسة جمالية على عمان

الأردن: الغرافيتي أداة لإضفاء لمسة جمالية على عمان

2017-12-28
بيت الجار

بيت الجار

2017-12-28
وفاة الفنان بوب جفنيز مصمم الرسوم المتحركة "توم وجيري"

وفاة الفنان بوب جفنيز مصمم الرسوم المتحركة "توم وجيري"

2017-12-27
52 فيلمًا من 27 دولة يشاركون بمهرجان لبناني السينمائي

52 فيلمًا من 27 دولة يشاركون بمهرجان لبناني السينمائي

2017-12-26

"سفر التكوين": عن أشياء أخرى غير الاحتلال
"سفر التكوين": عن أشياء أخرى غير الاحتلال

جمال ضاهر

هاني عبّاس: لم أتحدّث مرّة في السياسة
هاني عبّاس: لم أتحدّث مرّة في السياسة

حاوره رامي العاشق

أن تكون باحثًا فلسطينيًّا في جامعة إسرائيليّة
أن تكون باحثًا فلسطينيًّا في جامعة إسرائيليّة

أيمن إغباريّة

في عيونهن: معرض صور للنساء والمهن في فلسطين
في عيونهن: معرض صور للنساء والمهن في فلسطين

فُسْحَة

تحديث أخبار علمية وتكنولوجية
الأربعاء المقبل: الأرض في أقرب نقطة للشمس

علوم وتكنولوجيا

الأربعاء المقبل: الأرض في أقرب نقطة للشمس

2017-12-30
أبرز الاكتشافات العلمية في عام 2017

علوم وتكنولوجيا

أبرز الاكتشافات العلمية في عام 2017

2017-12-30
عقار للسرطان يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب

صحة

عقار للسرطان يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب

2017-12-30
أبرز الإنجازات الطبية في عام 2017

صحة

أبرز الإنجازات الطبية في عام 2017

2017-12-29
جماهير الأهلي تهتف لفلسطين خلال المباراة ضد أتلتيكو مدريد

ميديا

جماهير الأهلي تهتف لفلسطين خلال المباراة ضد أتلتيكو مدريد

2017-12-30
ما تصنع لافتة ضخمة لجندي إسرائيلي بقطاع غزة؟

ميديا

ما تصنع لافتة ضخمة لجندي إسرائيلي بقطاع غزة؟

2017-12-29

مجلة عرب 48
لقاء أول للأمير متعب ببن سلمان بعد ريتز كارلتون
لقاء أول للأمير متعب ببن سلمان بعد ريتز كارلتون

2017-12-30
موجة شديدة البرودة في أميركا عشية العام الجديد
موجة شديدة البرودة في أميركا عشية العام الجديد

2017-12-30
برلين: سجناء يخدعون الحراس ويفرون من السجن بـ"حيلة سينمائية"
برلين: سجناء يخدعون الحراس ويفرون من السجن بـ"حيلة سينمائية"

2017-12-29
مليونا شخص يتوقع حضورهم برأس السنة في "تايمز سكوير"
مليونا شخص يتوقع حضورهم برأس السنة في "تايمز سكوير"

2017-12-29

شباب ومجتمع
اللقية: تضييق وحصار لكسر التواصل بين النقب والضفة الغربية

اللقية: تضييق وحصار لكسر التواصل بين النقب والضفة الغربية

2017-12-29
كريم قد يفقد بصره...

كريم قد يفقد بصره...

2017-12-28
مدونو "يوتيوب" في الجزائر: ظاهرة جديدة تحرك السلطات

مدونو "يوتيوب" في الجزائر: ظاهرة جديدة تحرك السلطات

2017-12-27
تعديلات على امتحانات البجروت في رمضان

تعديلات على امتحانات البجروت في رمضان

2017-12-26
ثلثا المتقدمين لامتحان نقابة المحامين لم ينجحوا

ثلثا المتقدمين لامتحان نقابة المحامين لم ينجحوا

2017-12-26

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7 أيام على إعلان ترامب... رصد لأبرز الأحداث