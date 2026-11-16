البحرين: الحكم بالسجن المؤبد على 64 متهما شيعيا بـ"الإرهاب" والارتباط بالحرس الثوري

الحكم بالسجن المؤبد على 64 متهما شيعيا من بينهم 57 رجل دين في البحرين، والسجن لمدة 15 عاما على 5 متهمين آخرين دينوا بتهم "الإرهاب" و"الارتباط بالحرس الثوري الإيراني".

قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، الإثنين، بالسجن المؤبد على 64 متهما شيعيا من بينهم 57 رجل دين، وبالسجن 15 عاما على خمسة متهمين آخرين دينوا بتهم "إرهاب" وبـ"الارتباط بالحرس الثوري الإيراني"، على ما أفادت منظمة حقوقية بحرينية.

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وأكدت وكالة أنباء البحرين "الحكم بإدانة المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية المرتبطة بالحرس الثوري ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة ومصادرة أكثر من ثمانية ملايين دينار (21,1 مليون دولار أميركي) لصالح الأعمال الخيرية"، من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أنّ المتهمين حوكموا في قضية مرتبطة بـ"تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم".

وأفاد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره في المملكة المتحدة استنادا إلى محاميين حضر أحدهما جلسة المحاكمة بالمنامة أنّ الأحكام صدرت حضوريا بحق 56 متهما من بينهم 51 رجل دين موقوفين، فيما حُوكم 13 متهما غيابيا من بينهم الشيخ عيسى قاسم المرجعية الدينية الأعلى للشيعة بالبحرين والشيخ عبد الله الدقاق.

وندد المعهد بالأحكام الصادرة وبـ"انتزاع اعترافات بالإكراه"، و"فرض قيود مشددة على حق الدفاع".

وحوكم في القضية 69 متهما من بينهم 60 رجل دين شيعي و9 أشخاص مرتبطين بهم من نشطاء وصحافيين.