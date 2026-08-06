58 قتيلا من القوات الحكومية اليمنية: الحوثيون يعلنون مهاجمة تحشيدات عسكرية سعودية

قتل وأصيب عشرات الجنود من القوات الحكومية، جرّاء هجمات صاروخية مكثفة شنها الحوثيون استهدفت تجمعاتهم ومعسكراتهم التدريبية في مأرب وحضرموت، مسببة خسائر بشرية ومادية جسيمة، في ظل تصاعد لافت ومستمر للمواجهات الميدانية بين الطرفين.

شنّ الحوثيون هجوما صاروخيا على منطقة في وسط اليمن، اليوم الخميس، أسفر عن مقتل وجرح عشرات عناصر القوات الحكومية، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري يمني.

وارتفعت إلى 58 قتيلا حصيلة الهجوم الذي نُفِّذ بصواريخ ومسيرات على معسكرات القوات الحكومية اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت.

وقال مصدر حكومي يمنيّ: "ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الحوثي بالصواريخ والمسيرات على معسكرات تابعة للحكومة اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت إلى 58 قتيلا وعشرات الجرحى"، مضيفا "نتوقع ارتفاع حصيلة الشهداء في وقت لاحق بسبب حالة بعض الجرحى الصعبة".

واستهدف صاروخ قوات أثناء تدريب صباحي في معسكر في محافظة مأرب، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 38 عنصرا من القوات الحكومية، بحسب حصيلة سابقة.

وقالت مصادر ​حكومية باليمن، ‌اليوم الخميس إن ​ما ​لا يقل عن 30 ⁠من ​القوات الحكومية ​قُتلوا في هجمات شنها ​الحوثيون ​على عدد من ‌المعسكرات ⁠في محافظتي مأرب وحضرموت.

وأضافت المصادر ​أن ​عدد ⁠القتلى قد ​يرتفع، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

ولفتت إلى أن الهجوم الصاروخي، "استهدف معسكرات قوات ’درع الوطن’ وقوات الطوارئ الموالية للسعودية في الوديعة و العبر، وهناك خسائر بشرية ومادية كبيرة".

الحوثيون يعلنون مهاجمة تحشيدات عسكرية سعودية بعدة مناطق ومعسكرات

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان: "رصدتْ قواتنا المسلحة تحشيدات عسكرية سعودية كبيرة كانت في مراحلِها النهائية تهدف إلى التصعيد على المحافظات الحرة والشعب اليمنيّ، لثنيه عن موقفه في إنهاء الحصار الظالم".

وأضاف: "وعليه، قامت قواتنا المسلحةُ بعملية عسكرية واسعة ونوعية، استهدفتْ تحشيدات العدو السعوديِ في مناطقِ الرويك والعبر والثنية، ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئَ، بعدد كبير من الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة".

وبحسب بيان الحوثيين، فإن "من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدوِ السعودي، وتدمير وإحراق عدد كبير من معسكرات وتحشيدات ومخازن وأسلحة العدوِ السعوديِ في منطقة الوديعة شرقيَّ البلاد، وتدمير عدد كبير من الآليات العسكرية المتواجدة في المعسكرات المستهدفة".

وشدّد البيان على أن "القوات المسلحة اليمنية تحذر العدو السعودي المجرمَ من أيِّ حماقة يرتكبُها ضدَ بلدنا وشعبنا، وسيتحملُ عواقب أي تصعيد، وننصح المغرر بهم والمخدوعين من أبناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة إلى مناطقِهم، قبل فوات الأوان"، على حدّ وصفه.

وقبل ذلك، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية الموالية للحكومة، وقوع خسائر بشرية ومادية جرّاء القصف الحوثيّ.

وقالت القوات في بيان، إن "جماعة الحوثي نفذت استهدافا غاشما طال عددا من معسكرات ووحدات القوات المسلحة، بينها معسكرات لقوات الطوارئ وقوات أخرى (لم تذكرها) ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية".

ولم تذكر القوات التابعة للجيش اليمني، تفاصيل عن الخسائر أو المواقع المستهدفة، مضيفة أن "هذا الاستهداف يأتي عقب النجاحات الأمنية والعسكرية التي حققتها القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بتوجيهات من وزير الدفاع طاهر العقيلي".

وذكرت أن تلك المهام تهدف إلى "تأمين المناطق، وحماية الطرق الدولية، وملاحقة عصابات التقطع والتهريب، وضبط المطلوبين والمتورطين في قضايا الحرابة والاغتيالات والجرائم المنظمة".

وأدانت قوات الطوارئ الهجوم، مؤكدة أنه لن يثني القوات المسلحة عن مواصلة مهامها، مؤكدة استمرار العمليات الأمنية والعسكرية لملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار البلاد.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام محلية، من بينها موقع "يمن فيوتشر"، بسقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قصف صاروخي حوثي استهدف معسكرات للقوات الحكومية في محافظتي مأرب وحضرموت، وسط وشرق اليمن، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك بينما تشهد عدة جبهات في اليمن منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي، مواجهات متقطعة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

ويشهد اليمن منذ نيسان/ أبريل 2022 تهدئة في حرب بدأت قبل نحو 12 عاما بين قوات الحكومة المدعومة بتحالف تقوده الجارة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.

وأعلن الحوثيون في اليمن، الأربعاء، تنفيذ هجومين صاروخيين على ناقلتي نفط سعوديتين، إحداهما قبالة سواحل مدينة ينبع على البحر الأحمر، والأخرى في خليج عدن.

ولم يصدر عن السعودية تأكيد بشأن إصابة الناقلتين أو وقوع الهجومين اللذين أعلن عنهما الحوثيون.

ويفرض الحوثيون، منذ الشهر الماضي "حصارًا بحريًا" على السعودية في البحر الأحمر، ردًا على ما يصفونه بـ"الحصار السعودي على اليمن"، فيما ترفض الرياض هذه الاتهامات.