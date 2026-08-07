الحوثيون يجددون هجماتهم على مأرب بالصواريخ والمسيّرات

الحوثيون يجددون استهداف مأرب بهجمات صاروخية ومسيّرات جديدة، غداة ضربات واسعة على معسكرات حكومية في مأرب وحضرموت أوقعت 58 قتيلًا على الأقل، وسط تهديد حكومي بالرد وتصاعد المواجهة مع السعودية.

شنّ الحوثيون، صباح الجمعة، هجمات جديدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مدينة مأرب شرقي اليمن، غداة سلسلة هجمات واسعة على مواقع ومعسكرات للقوات الحكومية في مأرب وحضرموت، أسفرت، بحسب حصيلة نقلتها وكالة "فرانس برس"، عن مقتل 58 جنديًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

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وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن هجمات الجمعة استهدفت مأرب، فيما قالت إن القوات الحكومية تمكنت من إسقاط عدد من المسيّرات الحوثية. وأظهرت مقاطع متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من المدينة، من دون صدور بيان فوري عن الحوثيين بشأن الهجوم الجديد أو حصيلة رسمية للخسائر.

معسكر "صحن الجن" في مأرب ومقر المنطقة العسكرية الثالثة قبل قليل صباح اليوم الجمعة بعد استهدافهما من انصار الله .. قلت لكم امس ان معركة مأرب بدأت. pic.twitter.com/HZ6sdY0TON — وحيد الطوالبة - Waheed tawalbeh (@waheed_tawa64) August 7, 2026

وتأتي الضربات بعد ساعات من إعلان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، تنفيذ ما وصفه بـ"عملية عسكرية واسعة ونوعية" استهدفت مواقع للقوات الحكومية في مأرب وحضرموت.

وقال سريع إن الهجمات طاولت "مناطق الرويك والعبر والثنية ومعسكرات أخرى تابعة للفرقة الأولى والثالثة طوارئ"، وإنها نُفذت "بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة".

وأضاف أن الهجمات استهدفت "تحشيدات عسكرية سعودية في مأرب وحضرموت"، وتحدث عن "مقتل وإصابة المئات من الجنود اليمنيين" وتدمير وإحراق معسكرات ومخازن وأسلحة في منطقة الوديعة، من دون تأكيد مستقل لهذه الأرقام.

وفي المقابل، نعت قيادة العمليات المشتركة اليمنية 17 جنديًا وضابطًا قالت إنهم قُتلوا في الهجمات. وكان مصدران طبيان قد أفادا، في حصيلة أولية، بمقتل 38 عنصرًا من القوات الحكومية وإصابة 29 آخرين.

غير أن مصدرًا عسكريًا تحدث لـ"فرانس برس"، الخميس، قال إن حصيلة القتلى في الضربات على المعسكرات الحكومية في مأرب وحضرموت ارتفعت إلى 58، إضافة إلى عشرات الجرحى، مرجحًا ارتفاع العدد بسبب خطورة إصابات بعضهم.

وقال مسؤول عسكري إن هذه الهجمات هي الأعنف بين الطرفين منذ عام 2022، فيما أفاد مسؤول آخر بأن إحدى الضربات الصاروخية استهدفت قوات أثناء تدريب صباحي في معسكر بمحافظة مأرب، وأسفرت وحدها عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 45 عنصرًا.

الحكومة تتوعد بالرد

وقالت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إن الحوثيين نفذوا "هجومًا غادرًا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة" استهدف عددًا من المعسكرات والوحدات العسكرية في مأرب وحضرموت.

قبل قليل؛

الجنان عبد الملك الحوثي قصف النساء والأطفال اليمنيين في مدينة مأرب بالطائرات المسيرة والصواريخ



يجب طرد هذا الوحش من اليمن فوراً pic.twitter.com/nfrNBQandU — Raymond Hakim (@RaymondFHakim) August 7, 2026

وأضافت أن القوات الحكومية "سترد على هذا العدوان في الزمان والمكان المناسبين".

وبالتوازي مع الهجمات داخل اليمن، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية، ليل الخميس – الجمعة، إصابة 11 مدنيًا في منطقة نجران جنوبي المملكة جراء هجوم حوثي.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن الإصابات وقعت "نتيجة اعتداءات حوثية"، في هجوم يُعد الأكثر دموية داخل السعودية منذ الهدنة.

ويأتي التصعيد بعد تجدد القتال بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، عقب فترة هدوء استمرت عمليًا منذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022.

وتصاعد التوتر مجددًا في تموز/ يوليو الماضي، بعدما اتهم الحوثيون السعودية بقصف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على موانئ سعودية واستهداف ناقلات نفط مرتبطة بالمملكة.