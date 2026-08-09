الحوثيون يعلنون شن هجوم واسع على المخا بالصواريخ والمسيّرات

أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على مواقع في منطقة المخا، وقالوا إنه استهدف تحشيدات ومخازن أسلحة، فيما أفادت مصادر محلية بتعرض الميناء لأكثر من ست ضربات متتالية.

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم واسع بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مواقع وتحشيدات قالت إنها تابعة لقوات مدعومة من السعودية في منطقة المخا، غربي محافظة تعز، فيما أفادت مصادر عسكرية بتعرض ميناء المخا لأكثر من ست ضربات متتالية بطائرات مسيّرة.

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وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن قوات الجماعة نفذت "عملية عسكرية واسعة ونوعية" استهدفت ما وصفه بـ"تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة المخا"، باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وشدد سريع على أن الهجوم حقق "إصابة دقيقة" وأدى إلى "تدمير واسع في المعدات والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون"، من دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن المواقع المستهدفة أو حصيلة دقيقة للخسائر.

وبرر الحوثيون الهجوم بما وصفوه باستمرار السعودية في "التحشيد لأدواتها وتعزيزها بالأسلحة والمعدات"، إلى جانب عمليات عسكرية في الساحل الغربي ومحافظة تعز، وقال سريع إن الجماعة ستواصل "رصد وتتبع كافة التحركات والتحشيدات السعودية واستهدافها بشكل دقيق ومباشر".

وأضاف أن الحوثيين سيمضون وفق المعادلة التي أعلنوا عنها سابقًا، وهي "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، إلى جانب "استهداف أي تحشيدات تستهدف الشعب اليمني والمحافظات الحرة"، وفق تعبيره.

وفي موازاة بيان الحوثيين، أفادت مصادر عسكرية لـ"العربي الجديد" بأن ميناء المخا تعرض، صباح الأحد، لهجوم بأكثر من ست طائرات مسيّرة، قالت إن ضرباتها توالت على الموقع وأدت إلى تصاعد دخان كثيف منه.

ولم تتوفر، حتى الآن، معلومات مؤكدة بشأن وقوع ضحايا أو حجم الأضرار التي لحقت بالميناء، فيما تزامن الهجوم مع تصاعد التوتر العسكري على عدد من جبهات الساحل الغربي.

ويعد ميناء المخا من المنشآت الحيوية على الساحل الغربي لليمن، ويرتبط بحركة النقل البحري والأنشطة التجارية والاقتصادية في المنطقة، ما يثير مخاوف من تأثير أي أضرار تطاله على النشاط المدني وحركة الملاحة في البحر الأحمر.

ويأتي الهجوم في ظل تجدد التوتر على امتداد الساحل الغربي، حيث تشهد جبهات عدة مواجهات متقطعة وقصفًا متبادلًا بين الحوثيين والقوات الحكومية، بالتوازي مع استهداف مواقع ومنشآت قريبة من خطوط التماس.

وتكتسب منطقة الساحل الغربي أهمية إستراتيجية بسبب إشرافها على البحر الأحمر وقربها من ممرات ملاحية دولية رئيسية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا على خلفية الهجمات الحوثية على الملاحة البحرية والمنشآت المرتبطة بها.