اليمن: 7 قتلى و30 مصابا بهجوم حوثي على المخا

تصعيد حوثي جديد يطال مناطق ساحلية وعسكرية في غرب اليمن، مع سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية وميناء المخا، وسط تبادل للضربات واتهامات بين الجماعة والقوات الحكومية.

أعلن الجيش اليمني مقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة عسكريين وثلاثة مدنيين، وإصابة 30 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، جراء هجوم شنه الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينة المخا الساحلية ومينائها المطل على البحر الأحمر.

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وقال الجيش، في بيان صدر فجر الإثنين، إن الهجوم استهدف أعيانا مدنية وبنى تحتية ومساكن للموظفين ومحطات لتوليد الكهرباء، إلى جانب مواقع عسكرية، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم.

وأضاف أن القصف طال أيضا أحياء سكنية مكتظة بالسكان، وسقطت صواريخ في مناطق حيوية، من بينها محيط مبنى قناة الجمهورية ومصلحة الهجرة والجوازات.

ودعت المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية سكان المخا إلى البقاء في منازلهم، محذرة من مخاطر القصف.

وفي السياق، أعلنت القوات اليمنية إحباط محاولة لاستهداف رصيف ميناء المخا التجاري بواسطة زورق مفخخ مسير، مؤكدة تدميره قبل وصوله إلى هدفه.

كما أفادت قناة "سبأ" بأن الحوثيين شنوا نحو 20 هجوما بطائرات مسيّرة على الميناء، ما ألحق أضرارا بالبنية التحتية والمنشآت المدنية.

في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن قوات الجماعة استهدفت تجمعات عسكرية ومستودعات أسلحة سعودية، فيما بثت وسائل إعلام حوثية مشاهد لإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وامتد التصعيد إلى مناطق أخرى في اليمن، إذ أعلنت القوات الحكومية في الضالع تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة ضد مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في شمال المحافظة، مؤكدة إيقاع خسائر في صفوفهم، بينما نفى مصدر عسكري حوثي وقوع تصعيد أو اشتباكات في الجبهة.

وفي مأرب، دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة إلى رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات، عقب إعلان استهداف المحافظة بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة يوم الجمعة الماضي.

كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين عسكريين في الحكومة اليمنية أن هجمات الحوثيين استهدفت مديرية الخوخة جنوب مدينة الحديدة، فيما تحدثت قناة الجمهورية عن نجاة محافظ الحديدة، الحسن طاهر، من محاولة اغتيال بصاروخ باليستي استهدف مقر إقامته في المديرية ذاتها.