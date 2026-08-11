3 قتلى بهجوم على سفينة تجارية قبالة باب المندب

أدى هجوم استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها باب المندب إلى مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها، وفق حصيلة أولية، فيما لا تزال ملابسات الهجوم وحجم الأضرار التي لحقت بالسفينة قيد التقييم.

قتل ثلاثة من أفراد طاقم سفينة تجارية، صباح الثلاثاء، إثر هجوم حوثي استهدفها أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، وفق معلومات أولية نقلتها وسائل إعلام يمنية ومصادر في المقاومة الوطنية.

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وأفادت المصادر بأن جماعة الحوثي استهدفت السفينة فجرا، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر واندلاع النيران فيها، مشيرة إلى أن القتلى ثلاثة بحارة، بينهم باكستانيان وإندونيسي.

ولا تزال المعلومات بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالسفينة والحصيلة النهائية للهجوم غير مكتملة، فيما تتواصل عمليات التحقق من ملابسات الهجوم وتداعياته.

وبحسب المصادر، أطلقت جماعة الحوثي خلال ساعات الليل عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ باتجاه ميناء ومدينة المخا، وتمكنت الدفاعات من اعتراض عدد منها، قبل إطلاق صاروخ يعتقد أنه أطلق من موقع تسيطر عليه الجماعة في الريف الغربي لمحافظة تعز، وأصاب السفينة في الممر الملاحي الدولي.

وقال الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن التقييم الأولي أظهر فشل موجة الطائرات المسيرة في الوصول إلى أهدافها داخل مدينة المخا، في ظل حالة التأهب لمنظومات الدفاع الجوي وانتشارها وسرعة تعاملها مع التهديدات الجوية واعتراض عدد من المسيّرات.

وأضاف الدبيش أن رفع مستوى التأهب وتوسيع نطاق التغطية الدفاعية حول المدينة ومرافقها أسهما في الحد من قدرة الطائرات المسيّرة على الوصول إلى أهدافها، رغم استمرار التحليق ومحاولات الاستهداف حتى ساعات الفجر.