اليمن.. قتلى وإصابات بمواجهات مع الحوثيين

منذ نيسان/ أبريل 2022 يشهد اليمن تهدئة في حرب بدأت قبل نحو 12 عامًا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي التي تسيطر على محافظات ومدن عدة، بينها صنعاء، منذ 21 أيلول/ سبتمبر2014.

أعلن المتحدث باسم القوات المشتركة الموالية للحكومة اليمنية في الساحل الغربي، وضاح الدبيش، السبت، مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين من أفراد المقاومة الوطنية، خلال مواجهات مع جماعة الحوثي في محور البرح بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد.

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جاء ذلك في بيان نشره الدبيش عبر منصة شركة "إكس" الأميركية، قال فيه إن محور البرح غربي محافظة تعز شهد، الجمعة، مواجهات عنيفة استمرت لساعات، عقب محاولة جماعة الحوثي شن هجوم على مواقع قوات "المقاومة الوطنية".

وأوضح أن الهجوم نُفذ من عدة محاور وعلى موجات متتالية، بالتزامن مع قصف مدفعي وإسناد ناري ومحاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية.

وأضاف أن وحدات "المقاومة الوطنية" نفذت تحركات مضادة وكمائن لإفشال محاولات التقدم، ما أسفر عن سقوط نحو "45 إلى 55 قتيلاً وجريحًا ومفقودًا" في صفوف الحوثيين، وفق قوله.

وأشار إلى تدمير وإعطاب عدد من الآليات ووسائط الإسناد الناري التابعة للحوثيين، فيما شاركت وحدات الطيران المسير في عمليات الرصد والاستهداف، ما دفع العناصر المهاجمة إلى التراجع نحو مواقع خلفية.

ولم يصدر عن جماعة الحوثي تعقيب فوري على ذلك.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش اليمني مقتل أحد أفراد أمن ميناء المخا وفقدان بحارين وإصابة 8 مدنيين، إثر هجوم قال إن جماعة الحوثي نفذته بـ6 صواريخ باليستية على الميناء جنوب غربي البلاد، مساء الجمعة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، توعد فيه بأن الهجوم "لن يمر دون عقاب، وسيواجه برد رادع وقاس يتناسب مع حجم التهديد والجرائم المرتكبة".

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، استهداف ما وصفته بـ"تحشيدات وأسلحة" تابعة للقوات السعودية وحلفائها، إضافة إلى زوارق حربية في منطقة المخا، بعدد كبير من الصواريخ الباليستية، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا مدنيين.

والجمعة، قالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" إن الحوثيين استهدفوا ميناء المخا بـ4 صواريخ باليستية، قبل أن تعلن لاحقًا تعرض المدينة لـ6 صواريخ وسقوط 4 قتلى مدنيين، فيما أشار بيان الجيش الصادر السبت إلى استهداف الميناء بـ6 صواريخ.

ومنذ نيسان/ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة في حرب بدأت قبل نحو 12 عامًا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي التي تسيطر على محافظات ومدن عدة، بينها صنعاء، منذ 21 أيلول/سبتمبر 2014.

وتجددت خلال الأسابيع الأخيرة مواجهات بين الطرفين في محافظات عدة، من بينها مأرب والجوف والضالع وتعز، في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.