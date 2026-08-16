هجمات حوثية تعطل ميناء المخا وتستهدف مأرب

يشهد اليمن تصعيدا ميدانيا متزايدا مع تجدد الضربات المتبادلة بين الحوثيين والقوات الحكومية في عدة محافظات، وسط تداعيات مباشرة على حركة الملاحة والنشاط الاقتصادي، ولا سيما في ميناء المخا، الذي توقفت عملياته جراء الهجمات المتكررة.

أفادت وسائل إعلام يمنية، الأحد، بتجدد هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) على مدينة المخا بمحافظة تعز، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وسط تصد من الدفاعات الأرضية، في وقت تتواصل فيه المواجهات بين الجماعة والقوات الحكومية في عدة مناطق بالبلاد.

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وسقط صاروخان على الأقل في مدينة المخا، أحدهما في شارع الكهرباء والآخر في أطراف المدينة، بينما أعلن الإعلام العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية أن الدفاعات الأرضية تتصدى لهجمات الطائرات المسيّرة التابعة للحوثيين.

وتأتي هذه الهجمات بعد يوم من إعلان مدير ميناء المخا، عبد الملك الشرعبي، توقف النشاط الملاحي والتجاري في الميناء الواقع جنوب غربي اليمن، إثر هجمات حوثية متكررة خلال الأيام الماضية. وقدّر الشرعبي الخسائر المادية المباشرة بنحو 16 مليون دولار.

وقال الشرعبي، خلال مؤتمر صحافي، إن القصف أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 من أفراد أمن المنشآت و3 من موظفي الميناء، إضافة إلى أضرار واسعة في منشآت الميناء ومعداته. وأوضح أن الميناء تعرض لأكثر من 25 صاروخًا، ما أدى إلى تضرر 6 سفن خشبية وحفّار يستخدم في مشروع توسعة الميناء.

وأضاف أن توقف العمل في الميناء حرم نحو 1300 عامل من مصادر دخلهم، في وقت تتفاقم فيه التداعيات الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن التصعيد العسكري.

وفي محافظة مأرب، قالت القوات المسلحة اليمنية إن قواتها قصفت، السبت، مواقع وتجمعات تابعة للحوثيين غربي المحافظة، باستخدام المدفعية والطائرات المسيّرة، عقب استهداف الجماعة أحياء سكنية في مدينة مأرب بصواريخ باليستية. كما استهدفت القوات الحكومية مواقع للحوثيين في محافظة تعز.

وبحسب القوات المسلحة اليمنية، أطلقت جماعة الحوثيين 3 صواريخ باليستية باتجاه أحياء مكتظة بالنازحين في مأرب، فيما قالت السلطات المحلية إن المدينة تعرضت لهجوم بأربعة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيّرة، أعقبته أصوات انفجارات في مناطق عدة.

وفي تعز، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثيين في غارات نفذتها طائرات مسيرة، استهدفت مواقع للجماعة في مديرية مقبنة غربي المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر عسكري أن القوات الحكومية استهدفت طاقمًا حوثيًا في جبل الزهيب، قبل أن تستهدف في ضربة ثانية نقطة للجماعة في منطقة الزلول، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، دون تحديد عددهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الأسابيع الأخيرة، بعد فترة من الهدوء النسبي الذي ساد البلاد منذ نيسان/أبريل 2022.

ويشهد اليمن منذ سنوات أزمة إنسانية واقتصادية حادة، في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البلاد منذ أيلول/سبتمبر 2014، بينما تهدد عودة التصعيد العسكري بمفاقمة الأوضاع المعيشية والإنسانية المتدهورة.