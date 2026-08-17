الجيش اليمني: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه المخا والبحر الأحمر

أعلن الجيش اليمني رصد هجوم للحوثيين بصاروخين باليستيين فرط صوتيين أطلقا نحو مدينة المخا والبحر الأحمر، مع استمرار المواجهات بين الحوثيين والحكومة اليمنية في عدة محافظات.

أعلن الجيش اليمني، الإثنين، رصد إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين باتجاه مدينة المخا جنوب غربي البلاد والبحر الأحمر.

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وقال الجيش اليمني في بيان، إن فرق الاستطلاع التابعة له رصدت إطلاق الحوثيين "صاروخين باليستيين فرط صوتيين باتجاه مدينة المخا والبحر الأحمر".

وأضاف أن الصاروخين أُطلقا من مقر قيادة اللواء 170 دفاع جوي سابقا في جبل أومان شرقي مدينة تعز، وهي منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين.

ولم يورد البيان معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء إطلاق الصاروخين.

ويأتي هذا التصعيد غداة إعلان قوات المقاومة الوطنية الموالية للحكومة اليمنية، أن الحوثيين استهدفوا مدينة المخا، جنوب غربي البلاد، أمس الأحد، بـ7 طائرات مسيرة.

وتجددت في الأسابيع الأخيرة مواجهات بين الحوثيين والحكومة اليمنية في عدة محافظات، من بينها مأرب والجوف والضالع وتعز، في بلد يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

ومنذ نيسان/ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة في حرب بدأت قبل نحو 12 عاما بين قوات الحكومة والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.

ويساند تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، القوات الحكومية اليمنية، فيما تُتهم إيران بدعم الحوثيين، الذين أعلنوا في تموز/ يوليو الماضي فرض حظر بحري على المملكة.