اليمن: قتلى وجرحى في معارك بين الجيش والحوثيين على عدة جبهات

يتجه التصعيد الميداني في اليمن إلى مزيد من الاتساع مع تبادل الضربات الجوية والمسيرات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدة جبهات، وسط سقوط قتلى وجرحى وتصاعد التهديدات بتوسيع العمليات العسكرية.

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، تنفيذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في عدة جبهات، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجماعة، إلى جانب مقتل جنديين من قواته خلال المواجهات.

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وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن طائرات مسيرة تابعة للفرقة السادسة طوارئ نفذت ضربات على مواقع وعناصر للحوثيين في محور مران شمال غربي محافظة صعدة، كما استهدفت عناصر للجماعة في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ومركز قيادة في جبهة الصلو جنوب شرقي تعز.

وأضاف أن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي تعز، فيما أعلن محور تعز العسكري مقتل الجندي زياد الحريبي خلال المعارك في جبهة الصلو.

وفي محافظة شبوة، قالت قوات دفاع شبوة إن وحدات الطيران المسير نفذت ضربات ضد أهداف للحوثيين في جبهات حريب بمحافظة مأرب، وعين وبيحان ومرخة العليا في شبوة، ردا على مقتل أحد جنودها، صالح بريعمة، إثر هجوم حوثي بطائرة مسيرة. وأكدت القوات أن الضربات أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين دون الكشف عن حصيلة محددة.

بالتزامن، توعد مجلس الدفاع الوطني اليمني بتصعيد ما وصفها بـ"عمليات الردع الموجعة"، متهما الحوثيين باستهداف مخيمات النازحين والمنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية، فيما وجه بتوسيع العمليات الجوية والصاروخية ضد مصادر التهديد، بالتنسيق بين مختلف التشكيلات والمحاور العسكرية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد تشهده اليمن منذ نهاية حزيران/يونيو الماضي، عقب إعلان الحوثيين النفير العام بذريعة إنهاء ما يصفونه بـ"الحصار" المفروض على مناطق سيطرتهم، وهي اتهامات تنفيها السعودية.

وخلال الفترة الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم على مناطق خاضعة للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، إلى جانب هجمات باتجاه المملكة واستهداف سفن في البحر الأحمر، بينما كثفت القوات الحكومية بدورها استخدام الطائرات المسيرة لضرب مواقع الحوثيين على امتداد خطوط التماس.