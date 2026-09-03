اليمن: 14 صاروخا باليستيا حوثيا تستهدف الساحل الغربي

أعلنت القوات الحكومية استهداف مواقع وتجمعات للحوثيين في مأرب والضالع، إلى جانب إسقاط عدد من المسيّرات في تعز والساحل الغربي. ويأتي التصعيد وسط توتر متزايد على جبهات الساحل الغربي، مع تكرار الهجمات المتبادلة خلال الأسابيع الأخيرة.

كثفت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، فجر الخميس، قصفها الصاروخي والمدفعي على مناطق الساحل الغربي لليمن، بالتزامن مع تصاعد التوتر في جبهات محافظتي تعز والحديدة، وفق الإعلام العسكري للقوات الحكومية ومصادر محلية.

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وقال الإعلام العسكري لـ"المقاومة الوطنية" إن الحوثيين أطلقوا خلال الساعة الأولى من فجر الخميس 14 صاروخا باليستيا باتجاه ريف المخا بمحافظة تعز وجنوب مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجاء القصف بعد يوم من إطلاق الجماعة صاروخين باليستيين باتجاه سوق شعبية في ريف مديرية موزع غربي تعز، أصاب أحدهما ورشة مدنية وألحق أضرارا بها وبمحال تجارية مجاورة، دون تسجيل إصابات.

وبحسب الإعلام العسكري، رفع ذلك عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الجماعة باتجاه مديريات الساحل الغربي في تعز والحديدة إلى 72 صاروخا خلال أقل من شهر.

وفي جنوب الحديدة، أفادت مصادر محلية بقصف قرية الحيمة بخمس قذائف هاون، فيما تحدثت مصادر أخرى عن قصف مدفعي طال منطقة مأهولة بالسكان.

وقال سكان إنهم سمعوا دوي انفجارات فجر الخميس في محافظتي تعز وإب، يُعتقد أنها ناجمة عن إطلاق صواريخ من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باتجاه الساحل الغربي.

في المقابل، أعلنت القوات الحكومية استهداف مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في جبهات بمأرب والضالع، باستخدام القصف المدفعي والصاروخي والطائرات المسيّرة.

وقالت القوات الحكومية إن دفاعاتها الجوية أسقطت عددًا من المسيّرات في محور تعز ومناطق الساحل الغربي، مؤكدة أن الصواريخ الباليستية لم تحدث أثرا في مواقع القوات المرابطة هناك، فيما أعلنت إخماد مصادر نيران وتهديدات حوثية في الكدحة غربي تعز وسط اشتباكات.