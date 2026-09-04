أكثر من 120 قتيلا في أعنف مواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ سنوات

قُتل أكثر من 120 شخصا بمواجهات هي الأعنف منذ سنوات بين القوات الحكومية والحوثيين قرب تعز والمخا. وسيطر الحوثيون على مرتفعات إستراتيجية تطل على باب المندب، بينما استقدمت الحكومة تعزيزات بسند سعودي لصد الهجوم وحماية الملاحة.

قُتل أكثر من 120 شخصا في المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس، علما بأنها الأعنف منذ سنوات، بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين، اليوم الجمعة.

وقال مسؤول عسكري يمني، إن حصيلة قتلى القوات الحكومية منذ الخميس ارتفعت إلى 66، فيما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين بمقتل 62 مسلّحا على الأقل.

وأورد مصدر طبي في مدينة المخا الساحلية أن مدنيا قُتل في قصف حوثي استهدف مطعما.

واندلعت المعارك بعدما شنّ الحوثيون هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز.

وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين يسعون إلى عزل مدينة المخا الساحلية الرئيسية، التي تعرضت لهجمات متواصلة خلال الشهر الماضي، عن بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والتقدم نحو الساحل المطل على باب المندب.

السيطرة على الساحل

وتأتي هذه المعارك في سياق تصعيد أعاد اليمن منذ تموز/ يوليو إلى واجهة التوتر الإقليمي، مع تجدد المواجهة بين الحوثيين والسعودية على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وبدأ التصعيد بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء للحؤول دون هبوط طائرة إيرانية فيه، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على موانئ الرياض، ويستأنفوا استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية، لتنتهي بذلك هدنة مع الحكومة أُبرمت عام 2022.

ودفعت الحكومة بتعزيزات من عاصمتها المؤقتة عدن إلى تعز لصد هجوم الحوثيين.

وقال مسؤول حكومي في عدن، إن عملية إرسال التعزيزات "جاءت بتوجيهات سعودية"، وإن القوات كُلّفت "باستعادة الموقف في تعز".

وأضاف أن الحوثيين "يريدون السيطرة على التلال المطلة على باب المندب والمخا قبل الهجوم على السواحل".

وقال مصدر عسكري ميداني يمني ومسؤول عسكري في تعز، إن الحوثيين سيطروا على مرتفعات إستراتيجية تطل على مواقع حكومية قرب البحر الأحمر ومدينة الخوخة الساحلية، وعلى مدينة تعز في الداخل، مشيرين إلى أن هذه المواقع تتيح لهم استهداف السفن.

وكانت الحكومة اليمنية، المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، قد حذّرت في آب/ أغسطس من أن الحوثيين يخططون للسيطرة على ساحل باب المندب، ما قد يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران مضيق هرمز عقب الضربات الأميركية على إيران، والتي أدت إلى اندلاع حرب في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، الخميس، بأن "القوات المسلحة وقوات المقاومة الوطنية شنّت اليوم هجوما مشتركا مضادا، استهدفت فيه مواقع الميليشيا في جبهتي الكدحة ومقبنة".

وأضافت: "أفشلت القوات المسلحة هجوما عنيفا شنته مليشيات الحوثي الإرهابية في جبهتي مقبنة والكدحة، بهدف السيطرة على الطريق الرابط بين مدينة تعز والمخا".

ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على المناطق الساحلية المطلة على باب المندب، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الساحلية الواقعة شمال المخا، وهاجموا مرارا سفنا سعودية في البحر الأحمر خلال الأسابيع الماضية.

وكان الحوثيون قد عطّلوا حركة الملاحة عبر المضيق بشن هجمات على سفن مارة في البحر الأحمر، عقب اندلاع الحرب في غزة في العام 2023.