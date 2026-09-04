معارك في اليمن والقوات الحكومية تعلن مقتل قيادي حوثي

تحدثت قوات تابعة للحكومة اليمنية عن خوض معارك عنيفة مع الحوثيين في الحديدة وتعز، كما أعلنت مقتل قيادي حوثي والعديد من مرافقيه.

أعلنت "قوات المقاومة الوطنية" التابعة للحكومة اليمنية مساء، الخميس، خوض "معارك عنيفة" مع الحوثيين جنوبي محافظة الحديدة.

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وقالت القوات، إن "الفرقة الأولى مقاومة وطنية تخوض اشتباكات عنيفة مع الحوثيين جراء محاولاتهم الاقتراب من جبل دباس جنوبي الحديدة".

وأعلنت القوات نفسها، مقتل قيادي في الحوثيين مع عدد من مرافقيه، وإسقاط مسيّرتين هجوميتين غربي محافظة تعز.

وقالت وكالة "2 ديسمبر" التابعة للقوات نقلا عن مصادر ميدانية لم تسمها، إن القيادي الحوثي كامل خليل ناصر الوزير المكنى "أبو علي المدني" قتل مع عدد من مرافقيه في منطقة الكدحة غربي تعز.

وفي منطقة البرح غربي المحافظة، أعلن الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية إسقاط مسيرتين هجوميتين للحوثيين أثناء محاولتهما الاقتراب من مواقع عسكرية.

وأوضح أن أفراد اللواء 51 مشاة رصدوا المسيرتين أثناء اقترابهما من المواقع العسكرية وأسقطوهما.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري تشهده مناطق غربي اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين، شمل اشتباكات وهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وتجددت المواجهات بين القوات الحكومية الحوثيين منذ مطلع تموز/ يوليو في عدة محافظات، بينها مأرب والجوف، فضلا عن الضالع وتعز.