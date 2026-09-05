اليمن: أكثر من 60 قتيلا السبت في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين

أسفرت المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن عن مقتل أكثر من 60 شخصا السبت بينهم مدنيون.

قتل أكثر من 60 شخصا في اليمن، السبت، بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين؛ بحسب ما أفادت مصادر طبية وعسكرية.

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واندلعت المعارك في اليمن وهي الأعنف منذ سنوات، مع شنّ الحوثيين منذ الخميس هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الإستراتيجي، تسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية.

وقالت ثلاثة مصادر عسكرية حكومية يمنية "قتل 26 جنديا في صفوف القوات الحكومية خلال التصدي لهجمات الحوثيين في جبهات مقبنة وجبل حبشي والبرح في غرب تعز في الساعات الماضية"، بينما أفادت مصادر طبية وعسكرية مقربة من الحوثيين المدعومين من طهران بمقتل 31 مقاتلا في صفوفهم.

كذلك، أفاد مصدر طبي في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة بأن هجوما صاروخيا أسفر عن مقتل ستة مدنيين كانوا يستقلون حافلة.

واتهم مسؤول حكومي الحوثيين باستهداف الحافلة التي كانت تسير على طريق بين تعز وعدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وكانت الحكومة اليمنية، المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية، قد حذّرت في آب/ أغسطس من أن الحوثيين يخططون للسيطرة على ساحل باب المندب، ما قد يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران مضيق هرمز عقب الحرب الأميركية الإسرائيلية التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير.

وأفاد مسؤول عسكري، السبت، بأن غارات جوية استهدفت مواقع سيطر عليها الحوثيون مؤخرا في غرب تعز.

وقال "استهدفت ثلاث غارات سعودية مواقع سيطر عليها الحوثيون مؤخرا في غرب تعز".

وأقرت المصادر العسكرية الحكومية اليمنية "بتحقيق الحوثيين اختراقا في مقبنة ونحو مفرق البرح رغم الضربات الجوية خلال ساعات ليل" الجمعة السبت.

وتأتي هذه المعارك في سياق تصعيد أعاد اليمن منذ تموز/ يوليو إلى واجهة التوتر الإقليمي، مع تجدد المواجهة بين الحوثيين والسعودية على وقع الحرب على إيران.

وبدأ التصعيد بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء للحؤول دون هبوط طائرة إيرانية فيه، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على موانئ المملكة ويستأنفوا استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية، لتنتهي بذلك هدنة مع الحكومة أبرمت عام 2022.

وقال ضابط ميداني في محور تعز، إن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في استعادة القوات الحكومية مواقعها من الحوثيين "مع تدفق تعزيزات من عدن".

وفي منطقة حيس التي تبعد 68 كيلومترا شمال غرب تعز في اتجاه ساحل البحر الأحمر، شاهد صحافيون قوات حكومية تتجه إلى خطوط المواجهة على متن شاحنات صغيرة، وحمل بعضهم بنادق وآخرون قذائف صاروخية على أكتافهم.

وقال راشد مغاري أحد سكان منطقة حيس "هناك كثير من القصف الحوثي لمديرية حيس ومواطنيها، إلا أن المديرية عصية".

وفي المقابل، أفادت مصادر طبية وأخرى عسكرية مقربة من الحوثيين "بنقل جثامين 31 قتيلا خلال الساعات الماضية" إلى محافظة إب وإلى صنعاء نتيجة القتال الدائر في تعز.