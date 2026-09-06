العليمي: حسابات الحوثيين الخاطئة ستفتح عليهم أبواب السقوط الشامل

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إن الحوثيين اختاروا اختبار الدولة وقواتها المسلحة في واحدة من أكثر جبهات اليمن صلابة، وعليهم الآن أن يدركوا أن حساباتهم الخاطئة ستفتح عليهم أبواب السقوط الشامل.

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، السبت، الحوثيين من عواقب التصعيد العسكري الأخير، مؤكدا أنهم "اختاروا هذه المغامرة وسيتحملون كامل عواقبها".

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وقال العليمي خلال اتصالات أجراها مع قادة عسكريين وميدانيين، إن "محافظة تعز لن تكون ممرا آمنا لمشاريع وأجندة داعمي الحوثيين"، مؤكدا أن القوات الحكومية التي تصدت لهجوم الحوثيين وانتزعت المبادرة على الأرض قادرة على استعادة كامل الأراضي ومواصلة مهامها في الدفاع عن البلاد.

وأضاف، أن الحوثيين اختاروا اختبار الدولة وقواتها المسلحة في واحدة من أكثر جبهات اليمن صلابة، وعليهم الآن أن يدركوا أن حساباتهم الخاطئة ستفتح عليهم أبواب السقوط الشامل.

وأشاد العليمي بـ"الانتصارات والمكاسب الميدانية التي حققتها القوات الحكومية خلال الساعات الماضية في جبهات تعز والحديدة"، مشيرا إلى أن "وحدات ألوية المقاومة الوطنية استكملت تحرير وتأمين مديرية حيس في محافظة الحديدة، إلى جانب المكاسب التي حققتها القوات الحكومية في جبهة حيفان بمحافظة تعز".

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن القوات الحكومية ماضية في تثبيت وتأمين المناطق التي جرى استعادتها وتطهير المواقع التي تسلل إليها الحوثيين، موجها القادة العسكريين بمواصلة العمليات ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات.

وفي الوقت نفسه، دعا العليمي القوات الحكومية إلى الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك، وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وتسهيل وصول المساعدات، وحسن معاملة المحتجزين وصون كرامتهم وحقوقهم.

وحمل العليمي الحوثيين المسؤولية عن الانتهاكات التي رافقت تصعيدهم، بما في ذلك "استهداف المناطق السكنية والطرق العامة بالقصف والقنص والطائرات المسيرة، وما نتج عن ذلك من سقوط ضحايا مدنيين واختطافات ونزوح مئات الأسر".

وجدد دعوته إلى القوى السياسية والاجتماعية ووسائل الإعلام لتوحيد الصف الوطني وتعزيز الثقة بالقوات الحكومية، محذرا من حملات التشكيك والتخوين والمناكفات التي قال إنها "لا تخدم سوى المليشيات".

كما دعا العليمي أبناء القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم في المعارك، وحث من لا يزالون في صفوف الحوثيين على "العودة إلى جادة الصواب"، وعدم التضحية بحياتهم من أجل قيادات، قال إنها اختارت الارتهان لمشاريع تخريبية عابرة للحدود.