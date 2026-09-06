اليمن: تصعيد بين الحكومة والحوثيين في 4 محافظات واشتباكات قرب باب المندب

تصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في 4 محافظات يمنية، مع اشتباكات وضربات متبادلة تركزت في تعز والحديدة، بالتزامن مع قصف حوثي لمدينة تعز وضربات حكومية في مأرب والجوف.

شهدت 4 محافظات يمنية، الأحد، تصعيدا عسكريا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي شمل اشتباكات وضربات متبادلة، تركزت أبرزها في محافظتي تعز والحُديدة غربي البلاد، وسط استمرار المعارك في جبهات قريبة من باب المندب.

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وتأتي التطورات في ظل تصاعد المواجهات بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة، بعد فترة من الهدوء النسبي الذي ساد جبهات القتال منذ الهدنة الأممية في نيسان/ أبريل 2022.

اشتباكات عنيفة في تعز

وفي أحدث التطورات، أعلنت قوات "المقاومة الوطنية" الحكومية في بيان أنها تخوض "اشتباكات عنيفة" في قطاع الكدحة، غربي محافظة تعز.

وأضاف البيان أن القوات الحكومية "تكبد مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر فادحة"، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة الخسائر.

وتكتسب جبهة الكدحة أهمية ميدانية لكونها تربط بين مدينتي تعز والمخا غربي اليمن، فيما أدت المعارك في المنطقة إلى قطع الطريق الحيوي الرابط بين المدينتين، وفق مصدر عسكري.

كما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، نقلا عن مصادر محلية لم تسمها، بأن جماعة الحوثي استهدفت مدينة تعز بثلاثة صواريخ باليستية، سقطت قرب مبنى الرعاية الاجتماعية ومحيط كلية الطب والسجن المركزي غربي المدينة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وأضافت المصادر أن القصف تسبب بحالة من الخوف والهلع بين السكان، دون ورود معلومات عن أضرار مادية.

ويأتي ذلك مع استمرار معارك عنيفة بين الجانبين في أكثر من جبهة بمحافظة تعز القريبة من باب المندب.

إصابات مباشرة في الحديدة

وفي محافظة الحديدة غربي البلاد، قالت قوات "المقاومة الوطنية" الحكومية في بيان مقتضب إنها نفذت "ضربات مركزة"، على مواقع وثكنات للحوثيين في محاور البرح وسقم والحديدة.

وأضاف البيان أن مدفعية المقاومة "حققت إصابات مباشرة" في تجمعات وثكنات للحوثيين في جبهات الساحل الغربي، دون ذكر تفاصيل إضافية.

سلسلة ضربات في مأرب

وفي محافظة مأرب النفطية، أفادت قناة "سبأ" الحكومية بأن مدفعية المنطقة العسكرية الثالثة نفذت "سلسلة ضربات مكثفة بالقذائف الثقيلة" على مواقع وثكنات وتحصينات للحوثيين جنوب المحافظة، ولم توضح القناة نتائج تلك الضربات.

عملية رد في الجوف

وأعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية، ماجد النزيلي، في بيان عبر منصة "إكس"، أن قوات الجيش نفذت "عملية رد عسكري" على "تصعيد وانتهاكات الحوثيين"، واستهدفت مواقع في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف شمالي البلاد.

وقال البيان إن وزارة الدفاع استخدمت "قدرات نوعية أُدخلت للخدمة حديثا"، دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعة هذه القدرات أو نتائج العملية.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان القوات الحكومية، السبت، تحقيق تقدم ميداني في جبهات بمحافظتي تعز والحديدة، وأسر عشرات من عناصر الحوثيين، وفق ما أوردته مصادر حكومية.

وتشهد عدة جبهات يمنية تصعيدا عسكريا متواصلا منذ تموز/ يوليو 2026، أنهى حالة الهدوء النسبي التي سادت منذ الهدنة الأممية المعلنة في نيسان/ أبريل 2022.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، فيما تسيطر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وقوات موالية لها على مناطق واسعة جنوبي وشرقي وغربي البلاد.