الحوثيون يتهمون السعودية باستهداف محافظات يمنية بغارات وصواريخ كروز

قال الحوثيون إن السعودية استهداف محافظات يمنية بينها الجوف والبيضاء ومأرب وتعز بغارات جوية وصواريخ كروز، مع تصاعد المعارك بين الحوثيين والقوات التابعة للحكومة اليمنية المدعومة من الرياض.

اتهم الحوثيون، الإثنين، السعودية باستهداف محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز، في ظل تصاعد الاشتباكات بينهم وبين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده الرياض.

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وتصاعدت المعارك في اليمن وهي الأعنف منذ سنوات، مع شنّ الحوثيين المدعومين من إيران منذ الخميس هجوما بريا تزامن مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز، محاولين التقدم نحو مناطق متاخمة لمضيق باب المندب الإستراتيجي، تسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية.

وقالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، إن السعودية تستهدف "محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز".

وكانت مصادر عسكرية من القوات الحكومية قد أفادت الإثنين بوقوع هذه الهجمات، ولم تعلن السعودية مسؤوليتها عنها.

وأوضحت المصادر أن معظم الغارات تركزت في البيضاء ومأرب، واستهدفت مواقع وتجمّعات ومعسكرات تخضع لسيطرة الحوثيين.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، الإثنين، إن قواته أسقطت ثلاث طائرات استطلاع تابعة للسعودية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأسفرت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جنوب غرب اليمن، عن مقتل أكثر من 300 شخص في الأيام الأخيرة، ما أجبر العديد من العائلات على الفرار من منازلها.

وعاد اليمن في تموز/ يوليو إلى واجهة التصعيد الإقليمي، مع تجدد المواجهة بين الحوثيين والسعودية على وقع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وبدأت المواجهات بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء للحؤول دون هبوط طائرة إيرانية فيه، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على المملكة ويستأنفوا استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية، لتنتهي بذلك هدنة مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية أبرمت عام 2022.