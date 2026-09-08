أكثر من 500 قتيل في معارك اليمن وتجدد هجمات الحوثيين على السعودية

أكثر من 500 قتيل جراء معارك اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، فيما تجددت هجمات الحوثيين على السعودية إذ دوت الإنذارات في 3 مناطق جنوبي المملكة.

مشاهد عممها الحوثيون لهجمات قالوا إنها استهدفت شاحنات أسلحة من السعودية في محافظة حضرموت (Gettyimages)

قتل أكثر من 500 شخص، معظمهم مقاتلون، منذ أطلق الحوثيون في اليمن الأسبوع الماضي هجوما للتقدم باتجاه مناطق محيطة بمضيق باب المندب؛ وفق حصيلة استندت إلى مصادر من طرفي النزاع.

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وقتل منذ بدء المعارك ما لا يقل عن 216 عنصرا من القوات الحكومية و278 مقاتلا حوثيا؛ بحسب مصادر من الجانبين طلبت عدم كشف هويتها نظرا إلى حساسية المعلومات، إضافة إلى مقتل 29 مدنيا على الأقل.

إلى ذلك، أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات "للتحذير من خطر" في ثلاث مناطق بجنوب المملكة محاذية لليمن مساء الثلاثاء، في ظل التصعيد مع الحوثيين الذين شنّوا خلال الليل، هجمات على جنوب المملكة أوقعت عشرات الجرحى.

وجاء في منشور للدفاع المدني على منصة "إكس": "تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة نجران للتحذير من خطر"، وذلك بعد رسالتين مماثلتين لمدينة أبها ومنطقة جازان. وبعد دقائق أعلن الجهاز زوال الخطر.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت نفطية في السعودية، وأسفرت عن إصابة العشرات.

وقال غوتيريش بلسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك "ندين هجمات الحوثيين عبر الحدود على مواقع متعددة في جنوب السعودية"، مضيفا "هذه الهجمات أثّرت على المدنيين والبنية التحتية للطاقة، ونعرب بالطبع عن قلقنا البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع ضحايا مدنيين".

ومن جانبها، حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين في اليمن تُنذر بتوسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، داعية إلى خفض التصعيد بشكل عاجل.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش في بيان إن هناك حاجة إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" لخفض حدة الأعمال العدائية بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، محذرة من أن عدم احتواء القتال "قد يُفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا الذي يُعاني منه ملايين الأشخاص" في المنطقة. وشددت على أهمية "حماية المدنيين والبنى التحتية الأساسية".

ويشهد اليمن منذ الخميس أعنف معارك منذ انهيار الهدنة المبرمة عام 2022، بعدما أطلق الحوثيون هجوما بريا ترافق مع قصف بالصواريخ والطائرات المسيّرة في مناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز.

ويحاول الحوثيون التقدم نحو مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة المدعومة من السعودية قرب مضيق باب المندب الإستراتيجي.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، الإثنين، بنزوح حوالي 18,500 شخص في محافظتي تعز والحديدة منذ تصاعد المعارك في 3 أيلول/ سبتمبر، لافتة إلى أن "العدد يتزايد ساعة بعد ساعة".

ونقل البيان عن رئيس بعثة المنظمة في اليمن عبد الستار عيسويف قوله "تصل العائلات بلا شيء: لا مأوى، ولا طعام، ولا فكرة عما إذا كانت العودة آمنة".

وأضاف "نزح العديد من هؤلاء الأشخاص مرة أو مرتين، بل وأحيانا أربع مرات. ومع كل جولة من القتال، يفقدون ما استطاعوا إعادة بنائه".

وعاد اليمن في تموز/ يوليو إلى واجهة التصعيد الإقليمي، مع تجدد المواجهة بين الحوثيين والسعودية على وقع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وبدأت المواجهات بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء للحؤول دون هبوط طائرة إيرانية فيه، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على المملكة ويستأنفوا استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية، لتنتهي بذلك هدنة مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية أبرمت عام 2022.

وحذرت الحكومة اليمنية في آب/ أغسطس من أن الحوثيين يخططون للسيطرة على ساحل باب المندب، ما قد يهدد ممرا ملاحيا حيويا آخر بعد إغلاق طهران مضيق هرمز عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

ولا يسيطر الحوثيون مباشرة على المناطق الساحلية المطلة على باب المندب، لكنهم يسيطرون على مدينة الحديدة الساحلية الواقعة شمال المخا، وهاجموا مرارا سفنا سعودية في البحر الأحمر خلال الأسابيع الماضية.