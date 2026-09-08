هجمات حوثية على جنوب السعودية تصيب 73 شخصا

يعكس تجدد الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والسعودية اتساع رقعة التوتر في اليمن، بالتزامن مع تحركات ميدانية للقوات الحكومية، ما يثير مخاوف من انتقال المواجهات إلى مرحلة أكثر اتساعاً بعد فترة من الهدوء النسبي.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إصابة 73 شخصا جراء هجمات نفذها الحوثيون واستهدفت مواقع في جنوب السعودية، مشيرا إلى أن الضربات طالت أعيانا مدنية واقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران.

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وتوعد التحالف بمواجهة ما وصفه بـ"النهج العدائي للحوثيين" بكل حزم، في وقت أعلنت الجماعة عبر قنواتها أن هجماتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بسماع انفجارات في مناطق عدة جنوب السعودية، بينها أبها وخميس مشيط في منطقة عسير ومناطق في جازان، فيما تحدثت القناة عن تعرض قرى سكنية في مديرية شدا الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

ويأتي التصعيد بالتزامن مع تجدد المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية على عدة جبهات، بعدما توعدت الجماعة، أمس الإثنين، بالرد على ما وصفته بـ"التصعيد السعودي"، محذرة الرياض من عواقب ما سمته "جرائمها" بحق اليمنيين.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الهجمات السعودية على اليمن "لن تبقى دون رد وعقاب"، متهماً الرياض بشن غارات جوية وإمداد القوات الحكومية بالأسلحة.

في المقابل، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن القوات الحكومية ماضية في استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، مشيدا بالمكاسب الميدانية التي قالت القوات إنها حققتها خلال الساعات الأخيرة.

وتشهد اليمن منذ أيام تصعيدا عسكريا متزايدا، مع إعلان القوات الحكومية السيطرة على مواقع جديدة في محافظتي الجوف والبيضاء، بالتزامن مع هجمات حوثية مضادة وقصف متبادل، وسط تحذيرات من عودة القتال إلى نطاق أوسع بعد سنوات من الهدوء النسبي في الجبهات الرئيسية.