اليمن: تصعيد بين الحكومة والحوثيين في 5 محافظات وسقوط قتلى

يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في عدة جبهات بمحافظات تعز والجوف والبيضاء والضالع ومأرب، وسط هجمات متبادلة وسقوط قتلى، بينهم مدنيون، وغارات جوية واستقدام تعزيزات عسكرية إلى الساحل الغربي، في تصعيد هو الأوسع منذ تعثر الهدنة.

عنصر من القوات الحكومية اليمنية خلال صدام مع الحوثيين غرب تعز، 9 أيلول/ سبتمبر 2026 (Getty Images)

تواصل التصعيد العسكري في اليمن بين القوات الحكومية والحوثييم في 4 محافظات، ما أسفر عن قتلى، بينهم مدنيون.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتأتي هذه الهجمات ضمن أوسع موجة تصعيد تشهدها البلاد منذ العام 2022، الذي بدأت فيه هدنة برعاية الأمم المتحدة، قبل أن يتعثر مسارها وتعود المواجهات العسكرية منذ تموز/ يوليو الماضي.

ومنذ أيام، تتصاعد مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهات عدة، ولا سيما في محافظات تعز والجوف والبيضاء، بالتزامن مع غارات جوية على مواقع للحوثيين.

إطلاق عملية بمأرب

وأعلنت المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني، عبر بيان صدر اليوم الأربعاء، إطلاق "عملية عسكرية نوعية واسعة" استهدفت مواقع وتجمعات الحوثيين في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.

وأضافت، نقلا عن مصدر عسكري مسؤول لم تسمه، أن العملية جاءت بعد "رصد استخباراتي دقيق لتحركات المليشيا ومحاولاتها المتكررة للتسلل والاعتداء على مواقع الجيش في القطاع الجنوبي".

وأوضح المصدر أن العملية انطلقت في الساعات الأولى من الأربعاء ولا تزال مستمرة، "وسقط عدد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح وأسير، إلى جانب تدمير آليات وعربات قتالية".

وتابع أن "أفراد الجيش والمقاومة الشعبية تمكنوا من السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها المليشيا".

وزاد أن العملية تهدف إلى "تأمين الشريط الحدودي الجنوبي للمحافظة، وإفشال أي محاولات تسلل أو هجوم للمليشيا، وتثبيت مواقع جديدة تعزز من قدرات الجيش الدفاعية والهجومية".

ضربات الساحل الغربي

وأعلنت قوات ألوية العمالقة الحكومية في بيان الأربعاء، أنها "وجهت ضربات دقيقة لتجمعات عناصر حوثية في جبهة الساحل الغربي".

وبثت القوات عبر مقطع فيديو مشاهد تظهر استهداف مركبات وعناصر، دون تحديد أماكن القصف.

قتلى وإسقاط مسيّرة

وفي بيان آخر، أعلنت قوات ألوية العمالقة أنها استهدفت مركبة حوثية في محافظة البيضاء، ما أدى إلى مقتل جميع من فيها.

ونشرت مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف المركبة وتدميرها.

وسبق أن أعلنت القوات ذاتها، عبر بيان مساء الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة حوثية في جبهة البيضاء.

وبثت مقطع فيديو للحظة إسقاط المسيّرة دون تفاصيل حول نوعها.

فيما أعلن المكتب الإعلامي لمحافظة الحُديدة التابع للحكومة الشرعية، في بيان الأربعاء، سقوط "شهيدين من أهالي قريتي دار الحربي ومحوى ياسين، في قصف حوثي بقذائف الهاون في مديرية حيس أقصى جنوب محافظة الحديدة".

كسر زحف الوازعية

وفي محافظة تعز، أعلن مدير عام مديرية الوازعية علي الظرافي أن "القوات المسلحة كسرت زحفا لمليشيا الحوثي نحو المديرية"، حسب وكالة "2 ديسمبر"، الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية الحكومية، الأربعاء.

وأشاد الظرافي "بموقف أبناء الوازعية ووقوفهم صفا واحدا إلى جانب القوات المسلحة في مواجهة المليشيا".

وأضاف أن "أبناء الوازعية لن يسمحوا للحوثيين باحتلال مديريتهم من جديد مهما كانت التضحيات".

وتعد مديرية الوازعية منطقة حيوية لقربها من باب المندب، الممر الملاحي الإستراتيجي.

هجوم معاكس بالضالع

وفي محافظة الضالع، "صدت القوات المسلحة هجوما حوثيا في منطقة مريس"، وفق قناة اليمن الفضائية الحكومية، الأربعاء.

وأضافت أنه عقب صد الهجوم، نفذت القوات الحكومية "هجوما معاكسا على مواقع مليشيات الحوثي الإرهابية في الجبهة ذاتها"، دون تفاصيل.

تعزيزات إلى المخا

وفي سياق تعزيز إدارة المعركة ضد الحوثيين في الساحل الغربي، وصل قائد "قوات درع الوطن" الحكومية اللواء عبد الرحمن اللحجي إلى مدينة المخا قرب باب المندب.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية الحكومية، الأربعاء، أفاد فيه بأن اللحجي وصل إلى المخا على رأس قوة تعزيز للجبهات المشتعلة، دون تفاصيل.

والثلاثاء، أعلنت السعودية إصابة 73 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، جراء هجمات للحوثيين استهدفت مواقع مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران جنوب غربي المملكة.

في المقابل، قال الحوثيون إنهم استهدفوا منشآت تابعة لشركة "أرامكو" السعودية للطاقة، وقاعدة جوية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.