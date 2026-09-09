تصعيد في اليمن: السعودية تحشد حلفائها لمواجهة الحوثيين

يأتي التصعيد في اليمن وسط اتساع دائرة المواجهة الإقليمية، مع انتقال تداعيات الهجمات الحوثية إلى الأراضي السعودية وعودة الحديث عن تحرك عسكري محتمل للرياض. وفي المقابل، تستفيد القوات الحكومية اليمنية من التصعيد لتحقيق مكاسب ميدانية في عدد من الجبهات.

شهدت عدة جبهات في اليمن تصعيدا عسكريا جديدا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، تزامن مع إعلان القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع في محافظتي الجوف وتعز.

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وأعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، بعد معارك مع الحوثيين، فيما أعلنت في تعز السيطرة على منطقتي المكازمة والميهال في جبهة الكدحة غربي المحافظة.

32 غارة سعودية على مواقع في أربع محافظات يمنية

تحدثت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، الأربعاء، عن تنفيذ الطيران السعودي نحو 32 غارة جوية على مناطق عدة في اليمن خلال الساعات الماضية.

ونقلت قناة "المسيرة" عن مصادر متعددة أن الغارات استهدفت محافظات مأرب والجوف وتعز والحديدة، مشيرة إلى أن 10 غارات طالت مناطق في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، فيما استهدفت أربع غارات منطقتي البلق في مديرية الوادي والزور في مديرية الجوبة بالمحافظة ذاتها.

وأضافت المصادر أن خمس غارات استهدفت مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخمساً أخرى منطقة البرح في محافظة تعز، بينما طالت ثماني غارات مناطق في محافظة الحديدة.

وجاءت هذه الغارات، وفق وسائل الإعلام الحوثية، عقب إعلان الجماعة تنفيذ هجمات استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في مناطق عدة جنوبي السعودية.

وقالت التقارير إن الهجمات الحوثية الأخيرة طالت مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وأسفرت عن إصابة نحو 73 شخصا، ما رفع مستوى التأهب السعودي وسط تصاعد المواجهة العسكرية بين الجانبين.

وفي تطور متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر مطلع على الموقف السعودي أن المملكة تستعد للرد على الحوثيين، عقب الهجوم الذي شنته الجماعة على أراضيها، مشيراً إلى أن الرياض أبلغت حلفاءها بخططها.

وبحسب المصدر، أبلغ دبلوماسيون سعوديون مشرعين أميركيين في آب/أغسطس بانهيار قنوات التواصل السياسي مع الحوثيين، وحذروا من خطط الجماعة للتصعيد ضد المملكة، كما طلبوا دعما أميركياً لمواجهتها.

وأضاف أن السعودية تنسق مع القيادة المركزية الأميركية بشأن الخطوات المقبلة، وأطلعت شركاءها الأوروبيين على خططها.

وأشار المصدر إلى أن الرياض تسعى كذلك إلى إشراك دول أخرى، في وقت تتحفظ فيه بعض الدول على الظهور كطرف منخرط في الحرب الأميركية مع إيران، موضحا أن التحالف البحري الذي تشكل أواخر تموز/يوليو لحماية الملاحة التجارية وممرات الطاقة كان جزءاً من الاستعداد لمواجهة مثل هذا التصعيد.

ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية أسر قيادي حوثي وعدد من مرافقيه في جبهة البرح غربي تعز، وقال الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية إن القيادي، المعروف باسم "أبو علي العذري"، يتولى قيادة وحدة التدخل السريع لدى الحوثيين في الجبهة.

كما أعلن أركان حرب محور تعز العسكري عبد العزيز المجيدي بدء هجوم للقوات الحكومية في جبهة الكدحة، مؤكدا استعادة منطقتي المكازمة والميهال، بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية على مواقع وتعزيزات حوثية في المحافظة.

ويأتي هذا التصعيد بعد هجمات شنها الحوثيون الثلاثاء على أهداف في جنوب السعودية، أسفرت، وفق المعطيات الواردة، عن إصابة 73 شخصا واندلاع حرائق في عدد من المنشآت النفطية، فيما أعلنت وزارة الطاقة السعودية توقفاً مؤقتاً لبعض العمليات في عدد من منشآت الطاقة.

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها أمام أي اعتداء، مشددا على أنها ستستخدم جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحها، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام الحلول الدبلوماسية.