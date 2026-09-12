استمرار المعارك في اليمن: نزوح 76 ألف شخص على الأقل منذ تموز

نزوح 76 ألف شخص في اليمن منذ تموز/ يوليو، وحذرت الأمم المتحدة من أن أزمة النزوح تتفاقم بوتيرة سريعة، ورصدت شبكة حقوقية يمنية 958 انتهاكا حوثيا بالساحل الغربي، فيما أعلن الحوثيون أن 73 سفينة عبرت باب المندب خلال يومين.

أفادت الأمم المتحدة، السبت، بأن ما لا يقل عن 76 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ تموز/ يوليو، مشيرة إلى أن وتيرة النزوح تسارعت مع احتدام القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من السعودية.

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وحذّرت المنظمة الدولية للهجرة في بيان من "أزمة نزوح تتفاقم بوتيرة سريعة في اليمن وتتطوّر ساعة تلو أخرى"، مضيفة أن "ما لا يقلّ عن 76 ألف شخص فروا من منازلهم منذ تموز/ يوليو".

وأوضحت أن ربع هؤلاء نزحوا خلال الأسبوع المنصرم، مع شنّ الحوثيين هجوما واسعا سيطروا خلاله على كامل الساحل الغربي لليمن ومنطقة مضيق باب المندب.

وقالت "يمثّل هذا العدد أربعة أضعاف الحصيلة المسجلة الأسبوع الماضي، مع تصاعد حدة القتال"، محذرة من أن "عائلات بكاملها باتت في حالة نزوح، وغالبا ما تغادر منازلها ليلا من دون أن تجد مكانا آمنا تلجأ إليه".

وقال متحدث باسم المنظمة، إن أكثر من 70 ألف نازح فرّوا من منازلهم منذ بداية أيلول/ سبتمبر.

وشنّ الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق واسعة من شمال اليمن، الأسبوع الماضي هجوما واسع النطاق ضدّ القوات الحكومية المدعومة من السعودية، محقّقين سلسلة مكاسب ميدانية سريعة في معارك أوقعت مئات القتلى.

وبحسب المنظمة، فإن موجات النزوح تركّزت في مناطق الساحل الغربي ومحافظة تعز، التي كانت الأكثر تضرّرا، حيث نزح نحو 8,300 أسرة، أي ما يقارب 50 ألف شخص، من مديريات المحافظة.

وأشارت إلى أن عددا كبيرا من العائلات النازحة سبق أن نزحت خلال النزاع المستمر منذ أكثر من عقد. وأضافت "إنهم منهكون. لقد استنزفت مواردهم بالكامل، وفرّ معظمهم بالملابس التي يرتدونها".

وأكدت المنظمة أن فرقها الميدانية توزّع مساعدات طارئة تشمل لوازم الإيواء ومستلزمات النظافة، لكنها حذرت من أن الاحتياجات الإنسانية "تفوق بكثير" ما يمكن توفيره في الوقت الحالي. وقالت "الوضع يتدهور يوما بعد آخر، ومن المتوقع أن ترتفع أعداد النازحين أكثر خلال الأيام المقبلة".

شبكة حقوقية يمنية: 958 انتهاكا حوثيا بالساحل الغربي بينها 177 جريمة قتل

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، السبت، أنها رصدت 958 جريمة وانتهاكًا ارتكبها الحوثيون بمحافظتي تعز والحديدة غربي البلاد منذ 3 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأفادت الشبكة الحقوقية في بيان، بأنها رصدت خلال الفترة من 3 إلى 11 أيلول/ سبتمبر الجاري 958 جريمة وانتهاكًا ارتكبها الحوثيون في مديريتي حيس والخوخة بمحافظة الحديدة، ومديريات الوازعية وموزع والمخا وذوباب بمحافظة تعز، وهي المديريات التي ذكرت مصادر إعلامية وحوثية متطابقة أن الحوثيين سيطروا عليها في الأيام الأخيرة.

وأضاف بيان الشبكة الحقوقية، أن "الانتهاكات الحوثية شملت القتل والإصابة والاعتقال، وعمليات الاختطاف والمداهمات والنهب التي طالت المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت المدنية".

وأوضح البيان أن "هذه الانتهاكات جاءت في ظل تصعيد عسكري واسع واستخدام مفرط للقوة واستهداف مناطق وقرى وأحياء مأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وتصفيات ميدانية، واعتقالات واختطافات وإخفاء قسري، فضلًا عن موجات نزوح واسعة وعمليات مداهمة ونهب ومصادرة للممتلكات والمنشآت المدنية والإنسانية".

ولفت البيان إلى أن الشبكة رصدت من بين هذه الانتهاكات "177 جريمة قتل مباشر طالت مدنيين، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى تصفية ميدانية طالت جرحى تابعين للقوات المسلحة".

كما رصدت الشبكة "إصابة 212 شخصًا بنيران الحوثيين، بينهم أطفال ونساء تعرضوا لجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا يزال نحو 39 مصابًا في عداد المفقودين، ويُخشى أن يكونوا ضحايا إخفاء قسري عقب اختطافهم من المرافق الطبية"؛ حسب البيان.

وبينت الشبكة أنها سجلت كذلك "نحو 213 جريمة اعتقال واختطاف طالت مدنيين في مناطق الساحل الغربي، بالتزامن مع حملات مداهمة وانتشار حواجز ونقاط تفتيش أمنية أقامتها مليشيات الحوثي على مداخل ومخارج المدن والمناطق التي سيطرت عليها".

كما أفاد البيان بأنه تم رصد "356 منشأة ومنزلًا تعرضت للاقتحام والمداهمة والنهب، من بينها 11 منشأة حكومية، كما تعرض 37 منزلًا للنهب الكلي و282 منزلًا للنهب الجزئي، إضافة إلى نهب 30 سيارة خاصة بالمدنيين و17 دراجة نارية".

رئيس وزراء اليمن: التطورات الميدانية الصعبة لا تعني نهاية المواجهة

قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، السبت، إن التطورات الميدانية الصعبة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية "لا تعني نهاية المواجهة أو حسم مسارها"، مؤكدا أن المعارك "لا تقاس بنتيجة يوم أو تغير في موقع، وإنما بقدرة الدولة على استعادة زمام المبادرة".

جاء ذلك في تصريحات للزنداني على هامش اجتماع لمجلس الوزراء عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، وناقش تداعيات التصعيد الحوثي، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وذكرت الوكالة أن المجلس وقف "أمام سير العمليات العسكرية في عدد من الجبهات والمحاور ومستوى الجاهزية القتالية، إضافة إلى الأوضاع الإنسانية الناجمة عن التصعيد الحوثي وموجات النزوح، والإجراءات الحكومية المتخذة في الجوانب الإنسانية والصحية والخدمية والتنموية والاقتصادية، بما يضمن عدم تأثر المواطنين".

وطمأن الزنداني المواطنين اليمنيين في مختلف المحافظات إلى أن "الحكومة تضع أمنهم وسلامتهم في مقدمة أولوياتها". وأوضح أن "واجب الحكومة لا يقتصر على التعامل مع التطورات العسكرية، وإنما يشمل حماية الناس والحفاظ على الخدمات الأساسية وتأمين احتياجاتهم والتعامل مع الآثار الاقتصادية والإنسانية للتصعيد".

وأضاف أن "الحكومة حاضرة إلى جانب المواطنين وبينهم، وتعمل على مدار الساعة وتؤدي مسؤوليتها".

وشدد الزنداني على أن "التصعيد الراهن، على خطورته، لن يتحول إلى إرباك في عمل الدولة أو فراغ تستغله مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها".

ولفت إلى أن "التطورات الميدانية الصعبة التي شهدتها الأيام الماضية لا ينبغي فهمها باعتبارها نهاية للمواجهة أو حسمًا لمسارها".

وأكد أن "المعارك لا تقاس بنتيجة يوم أو تغير في موقع، وإنما بقدرة الدولة على إعادة تنظيم جهودها وحشد مواردها ودعم قواتها والحفاظ على تماسك مؤسساتها واستعادة زمام المبادرة".

وأوضح الزنداني، أن "التصعيد الحوثي ليس تطورًا عابرًا أو مجرد جولة جديدة من جولات المواجهة، وإنما تصعيد واسع وخطير يتجاوز في أبعاده الساحة اليمنية، ويتصل بأجندة إيرانية تستخدم اليمن وموقعه الإستراتيجي لتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية".

وتابع أن "مسؤولية الحكومة هي إدارة هذه المرحلة بعقل الدولة، بعيدًا عن المبالغة أو الإنكار أو ترك المجال للشائعات والتقديرات غير الدقيقة".

الحوثيون: 73 سفينة عبرت باب المندب خلال يومين

قال مصدر في وزارة النقل التابعة لحكومة الحوثيين، السبت، إن 73 سفينة عبرت مضيق باب المندب خلال اليومين الماضيين، معتبرًا أن حركة العبور "تدحض المزاعم بشأن تعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر".

وأضاف المصدر في تصريحات لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين "عبور 73 سفينة باب المندب خلال اليومين الماضيين".

وأوضح أن "باب المندب سجل عبور 36 سفينة الخميس، و37 سفينة الجمعة، ما يعادل 98.6% من متوسط العبور قبل الحظر اليمني (الحظر الذي فرضه الحوثيون على الملاحة السعودية بدءًا من 20 تموز/ يوليو الماضي)"؛ وفق قوله.

وأشار إلى أن "الحظر اليمني (الحوثي) على الملاحة السعودية لم يؤثر على انسيابية حركة السفن الدولية عبر باب المندب".

وأضاف أن "الأرقام الفعلية لحركة السفن تدحض المزاعم بشأن تعرض الملاحة الدولية في باب المندب للخطر".

ولم يذكر المصدر عدد السفن التي كانت تعبر المضيق قبل التطورات العسكرية الأخيرة.