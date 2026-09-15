قال مسؤول أميركي إن واشنطن تساعد السعودية بمعلومات استخباراتية ودعم في التخطيط ضد الحوثيين مع استمرار التصعيد والهجمات المتبادلة والقتال في اليمن، وأفادت الأمم المتحدة بنزوح أكثر من 100 ألف شخص باليمن منذ استئناف المعارك.

قال مسؤول أميركي، الثلاثاء، إن فريق عمل عسكريا أميركيا يعمل على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم في مجال التخطيط للقوات السعودية، في حين تواجه المملكة هجمات يشنها الحوثيون في اليمن.

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وأضاف المسؤول طالبا عدم كشف هويته، أن القيادة المركزية الأميركية أنشأت فريق عمل متخصصا مهمته "تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم في مجال التخطيط للقوات السعودية"، مشيرا إلى تمسّك القيادة العسكرية بـ"تحالف أمني قوي مع شركائنا السعوديين في مواجهة التحديات الإقليمية".

وأفادت وسائل إعلام أميركية الأسبوع الماضي بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض تلبية طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتدخّل.

وقال ترامب السبت إن الحوثيين طلبوا من واشنطن عدم التدخل.

وعاد اليمن في تموز/يوليو إلى واجهة التصعيد الإقليمي، مع تجدد المواجهة بين الحوثيين والسعودية على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، أن 100 ألف شخص على الأقل نزحوا منذ استئناف المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية.

وأفادت المفوضية بأن "التصعيد السريع للأعمال القتالية على طول الساحل الغربي لليمن تسببت بنزوح أكثر من 100 ألف شخص داخل البلاد، ودفعت آلاف الآخرين للبحث عن ملجأ في جيبوتي، على الطرف الآخر من مضيق باب المندب".

وأسفرت المعارك الأخيرة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية المدعومة من السعودية، عن مقتل مئات الأشخاص غالبيتهم من المقاتلين؛ بحسب ما أفادت مصادر من طرفي النزاع.

وأعربت مفوضية اللاجئين عن خشيتها من حصول "نزوح جديد للسكان في داخل اليمن، وتحركات أخرى للاجئين، في حال تصاعد الأعمال القتالية".

وأحصت المفوضية خلال الأيام الأربعة الماضية، عبور أكثر من 2400 شخص البحر الأحمر من اليمن الى جيبوتي، موضحة أن "أكثر من 60% منهم هم من النساء والأطفال".

وقالت ممثلة مفوضية اللاجئين في جيبوتي ساندرين ديزامور إن "هؤلاء الأشخاص يصلون بعد عبور شاق للبحر، مرهقين للغاية... ولا يحملون سوى القليل مما تمكنوا من أخذه معهم".

وحذّرت المفوضية من الحاجة الماسة الى توفير "المأوى والغذاء ومياه الشرب والعناية الصحية والحماية" في ظل "بلوغ المجتمعات المضيفة وأماكن الإيواء ذروة طاقتها الاستيعابية".

وأضافت المفوضية الأممية أن العمليات الإنسانية يعرقلها "انعدام الأمن، والطرق المتضررة، واضطرابات الاتصالات، والقيود على الحركة، ولا سيما على طول الساحل الغربي".

وحذّرت من أن تصاعد المعارك قد يكون له "تأثير على الخدمات اللوجستية الإنسانية العالمية التي تعاني أصلا من ضغوط شديدة بسبب الاضطرابات المستمرة حول مضيق هرمز" المغلق عمليا بنتيجة الحرب في المنطقة.

ولفتت الى أن "أي تدهور جديد في الوضع قد يفرض الالتفاف عبر رأس الرجاء الصالح، مما سيطيل مدة إيصال الشحنات من 25 إلى 30 يوما".

يأتي ذلك منذ إعلان الحوثيين فرض حصار على موانئ المملكة في البحر الأحمر، في ما قالوا إنه رد على محاصرة الرياض لمناطق سيطرتهم.

وعقب هجوم شنّوه الأسبوع الماضي، وسّع الحوثيون نطاق سيطرتهم، إذ أحكموا قبضتهم على كامل الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، وتاليا آسيا بأوروبا عبر قناة السويس الحيوية لمصر.

وازدادت أهمية مضيق باب المندب العام الجاري في ظل تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي أغلقته إيران في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

وهاجم الحوثيون بنى تحتية نفطية في السعودية، أكبر مُصدّر للنفط الخام في العالم، وقالوا إن المملكة ردت بعشرات الضربات الجوية في اليمن.

ودفع التصعيد المفاجئ للحرب في اليمن، بعدما بقي النزاع مجمّدا اعتبارا من العام 2022، الرياض إلى المسارعة للرد.