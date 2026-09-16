الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة حربية سعودية من طراز "إف-15"

أعلن الحوثيون إسقاط طائرة حربية سعودية من طراز "إف-15" بصاروخ أرض جو محلي الصنع، واتهموا المملكة بشن 450 غارة جوية.

قال الحوثيون في اليمن صباح اليوم، الأربعاء، إنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من طراز "إف-15"، متهمين الرياض بشن المئات من الغارات على المناطق التي يسيطرون عليها.

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وجاء في منشور للمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، أن قواته تمكنت "من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع ’إف-15’، أثناء قيامها بأعمال عدائية دعما لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

واتهم سريع السعودية بشن 450 غارة جوية.

ورفض اتهامات السعودية للحوثيين باستهداف مدينة مكة المكرمة. وقال إن الهجمات تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية.

وعاد اليمن في تموز/ يوليو إلى واجهة التصعيد الإقليمي، مع تجدد المواجهة بين الحوثيين والسعودية على وقع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ووسّع الحوثيون الأسبوع الماضي عقب هجوم سريع وواسع النطاق، من مناطق سيطرتهم، وأمسكوا بكامل الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، وتاليا آسيا بأوروبا مرورا بقناة السويس الحيوية لمصر.