تقرير: مسؤولون أميركيون التقوا بالحوثيين في عُمان... ماذا دار في اللقاء؟

ذكرت مصادر مطلعة أن مسؤولين أميركيين التقوا بممثلين عن الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وقال أحد المصادر إن الحوثيين قالوا لهم إنهم لا ينوون مهاجمة السفن الأميركية والإسرائيلية أو أي سفن تجارية أخرى باستثناء التابعة للسعودية.

التقى مسؤولون أميركيون بممثلين عن الحوثيين في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وذلك بعد أيام من سيطرتهم على الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب الذي يربط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر، في هجوم واسع شكل هزيمة للقوات الحكومية المدعومة من السعودية.

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وذكرت 3 مصادر مطلعة شريطة عدم الكشف عن هوياتها، أن الاجتماع الذي لم يتم الإعلان عنه، عقد في السفارة الأميركية في مسقط.

وأفاد مصدران بأن الحكومة العمانية التي تلعب دور الوسيط في المنطقة منذ فترة طويلة، ساعدت في الترتيب لهذا الاجتماع.

وصنفت إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية" في آذار/ مارس 2025، مما يعني أن دعم الحوثيين أصبح جريمة. ⁠لكن واشنطن دخلت لاحقا في مفاوضات مع الحوثيين وتوصلت إلى وقف لإطلاق النار معهم في أيار/ مايو 2025 ​بعد هجمات شنتها ضدهم على مدار شهرين لدفعهم إلى وقف هجماتهم التي استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وقال ترامب يوم ​السبت، إن الحوثيين تواصلوا هاتفيا مع إدارته وطالبوا بأن تظل الولايات المتحدة بعيدة عن الحرب في اليمن. وقال نائب الرئيس جي دي فانس يوم الإثنين، إن واشنطن على اتصال مباشر مع الحوثيين، دون أن يقدم تفاصيل.

وفي الاجتماع، الذي قال أحد المصادر إنه عُقد يوم الأحد، قال الحوثيون للمسؤولين الأميركيين إنهم لا ينوون مهاجمة السفن الأميركية وإنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عام 2025 مع الولايات المتحدة.

وقال أحد ​المصادر، وهو يمني، إن الحوثيين أشاروا أيضا إلى أنهم لن يهاجموا السفن الإسرائيلية أو أي سفن تجارية، باستثناء تلك التابعة للسعودية.

ووفقا لاثنين من ‌المصادر، فإن ⁠موظفين من السفارة هم من مثلوا الجانب الأميركي.

وقال أحد هذين المصدرين إن الوفد الحوثي ضم محمد عبد السلام وهو مسؤول كبير مقيم في مسقط ويخضع لعقوبات أميركية. وأكد مصدر آخر مشاركة عبد السلام في المحادثات إلى جانب المسؤول الحوثي الكبير عبد الملك العجري.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد اجتمعت مع الحوثيين في عُمان، لم يؤكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ​عقد الاجتماع لكنه قال إن ​حماية حرية الملاحة في البحر ⁠الأحمر ومنع تصدير الإرهاب من الشرق الأوسط من بين الأمور الجوهرية التي تركز عليها الولايات المتحدة.

وسيطر الحوثيون الأسبوع الماضي على كامل سواحل اليمن على البحر الأحمر، بما في ذلك ميناء المخا ​التاريخي، وجزيرة بريم ⁠في مضيق باب المندب أو (بوابة الدموع) عند مدخل البحر.

ويخوض الحوثيون، الذين سيطروا على العاصمة اليمنية عام 2014، معارك ضد التحالف الذي تقوده السعودية منذ أكثر من عقد. وكانت الحرب قد هدأت في ظل وقف لإطلاق النار خلال السنوات الماضية، لكن القتال تجدد في تموز/ يوليو ⁠عندما أعلن ​الحوثيون حصارا على السفن السعودية في البحر الأحمر ردا على الحصار السعودي ​للموانئ اليمنية.

وأجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا بترامب الأسبوع الماضي لطلب الدعم العسكري الأميركي في ظل التقدم الكبير الذي حققه الحوثيون. وأفادت "رويترز" ​بأن واشنطن أبلغت الرياض بأنها لن تتدخل بشكل مباشر.

وقال مسؤول أميركي، الثلاثاء، إن فريق عمل عسكريا أميركيا يعمل على تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم في مجال التخطيط للقوات السعودية.

وأضاف المسؤول طالبا عدم كشف هويته، أن القيادة المركزية الأميركية أنشأت فريق عمل متخصصا مهمته "تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم الدعم في مجال التخطيط للقوات السعودية"، مشيرا إلى تمسّك القيادة العسكرية بـ"تحالف أمني قوي مع شركائنا السعوديين في مواجهة التحديات الإقليمية".

وفي سياق متصل، أصدرت سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية تحذيرا يوصي المواطنين الأميركيين بـ"إعادة النظر في السفر" إلى المملكة، بعدما أطلقت الرياض تحذيرات جوية في مكة المكرمة ومناطق أخرى في ظل هجمات الحوثيين.

وحذر بيان السفارة من "خطر استهداف المصالح الأميركية بمسيّرات وصواريخ إيرانية، ومن الصراع المسلح، والإرهاب، وقرارات منع السفر، والقوانين المحلية المتعلقة بالنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفا "لا تسافروا إلى الحدود مع اليمن بسبب التهديد الإرهابي".