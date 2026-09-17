ما هي آخر مستجدات التصعيد العسكري في اليمن؟

تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في عدة جبهات، خصوصا قرب باب المندب وتعز والضالع ومأرب، وسط تبادل الهجمات والغارات دون تسجيل تغييرات ميدانية حاسمة خلال الساعات الماضية.

تواصل خلال الساعات الماضية التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في عدة محافظات، دون تغييرات ميدانية حاسمة.

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وتبادل الطرفان هجمات شملت مناطق قرب مضيق باب المندب على البحر الأحمر، وإسقاط طائرة مسيّرة للحوثيين كانت تحمل مواد متفجرة بمحافظة الضالع، ومقتل قائد عسكري وعدد من رفاقه في محافظة مأرب.

وفي المقابل، تحدث الحوثيون عن غارات سعودية استهدفت أبراج اتصالات في محافظة تعز، فيما لم يصدر تعليق فوري من الرياض.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الهدوء في جبهة محافظة الجوف، إذ لم ترصد تطورات ميدانية فيها، وفق رصد مراسل الأناضول.

قتيل بسقوط شظايا إثر اعتراض مسيّرة في الطائف بالسعودية

قُتل شخص وجُرح اثنان بسقوط شظايا نتجت من اعتراض طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون الخميس في محافظة الطائف السعودية، شرق مكة المكرمة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني السعودي.

وتحدث الدفاع المدني على منصة "إكس" عن "سقوط شظايا طائرة مسيّرة بعد اعتراضها وتدميرها، تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، ونتج عن ذلك وفاة مقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية حالته حرجة، وأضرار مادية في عدد من المباني والمركبات".

هجمات قرب باب المندب

في أحدث التطورات، أفادت قوات ألوية العمالقة الحكومية، في بيان الخميس، بأنها "استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي في جبهة كهبوب قرب باب المندب".

وأضافت أن الاستهداف "أسفر عن مصرع وإصابة عدد من عناصر المليشيات".

وفي بيان آخر، أعلنت القوات ذاتها استهداف دورية حوثية في أحد المرتفعات المطلة على منطقة كهبوب، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا فيها، دون تفاصيل إضافية.

إسقاط مسيّرة مفخخة

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش، مساء الأربعاء، بأن القوات المسلحة "أسقطت طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة مريس، شمال محافظة الضالع".

وأضاف، نقلا عن مصدر عسكري لم يسمه، أن "الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية وتحمل مواد متفجرة قبل أن يتم رصدها والتعامل معها وإسقاطها".

وتابع المصدر أن "هذه هي المحاولة الثانية خلال أيام التي تفشل فيها المليشيا الحوثية في اختراق أجواء الجبهة".

مقتل قائد عسكري

ومساء الأربعاء، أعلن الجيش اليمني تشييع "الشهيد العقيد عز الدين حمود حسين الزليل، قائد الكتيبة الثامنة مهام في اللواء 13 مشاة، وعدد من منتسبي اللواء" بمدينة مأرب.

وحسب "سبتمبر نت"، "ارتقى هؤلاء الشهداء وهم يؤدون واجبهم الوطني... ضد مليشيا الحوثي الإرهابية".

ولم يذكر الجيش تفاصيل بشأن مكان وزمان مقتلهم.

غارات على تعز

من جانبهم، تحدث الحوثيون، الخميس، عن غارات قالت إنها استهدفت أبراج اتصالات في محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين عن مصدر محلي لم تسمه قوله إن "طيران العدو السعودي استهدف ثلاثة أبراج للاتصالات في منطقتي الذكرة والحوبان بمديرية التعزية ومنطقة الراهدة بمديرية خدير في محافظة تعز".

ولم تتطرق الوكالة إلى نتائج الضربات، فيما لم يصدر تعليق فوري من السعودية.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت خريطة السيطرة في اليمن تحولات مع تقدم الحوثيين في الساحل الغربي، وسيطرتهم على مناطق إستراتيجية في الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا، إضافة إلى جزر في البحر الأحمر، بينها جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب.

وفي المقابل، تقدمت القوات الحكومية في محافظة الجوف باتجاه مركزها مدينة الحزم، فيما تتواصل المواجهات في جبهات مأرب والضالع وتعز، بالتزامن مع غارات جوية على مواقع وتحركات للحوثيين في عدة مناطق.

وتأتي هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ مطلع تموز/ يوليو 2026، وهو الأوسع بعد سنوات من هدوء نسبي أعقب هدنة نيسان/ أبريل 2022، قبل أن تتسارع وتيرة القتال خلال أيلول/ سبتمبر الجاري، خصوصا في الساحل الغربي ومحيط باب المندب.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في أيلول/ سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في آذار/ مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.