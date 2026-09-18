112 ألف يمني فروا من المعارك والاتحاد الأوروبي يرفع مستوى تأهب مهمته بالبحر الأحمر

نزح أكثر من 112 ألف يمني منذ مطلع أيلول/سبتمبر جراء المعارك في البلاد، ورفع الاتحاد الأوروبي مستوى تأهب مهمة "أسبيدس" في البحر الأحمر، بينما شهدت صنعاء تحليق مسيّرات وإطلاق مضادات جوية، وأعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع غرب تعز.

أفادت الأمم المتحدة، الجمعة، بأن ما لا يقل عن 112 ألف شخص فرّوا في اليمن منذ مطلع أيلول/ سبتمبر مع احتدام المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المدعومة من السعودية، في حين عبر ثلاثة آلاف آخرون البحر الأحمر إلى جيبوتي.

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وسيطر الحوثيون الأسبوع الماضي على كامل الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، وأمسكوا بمنطقة مضيق باب المندب الإستراتيجي، بعد هجوم بدأ قبل أسبوع. وأسفرت المعارك عن مقتل مئات الأشخاص، معظمهم مقاتلون؛ بحسب ما أفادت مصادر لدى الطرفين.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة عبد الستار عيسويف الموجود في مدينة عدن بجنوب اليمن، للصحافيين في جنيف، إن فرق المنظمة "أحصت أكثر من 112 ألف نازح" داخل البلاد.

وأشار إلى أن "غالبية هؤلاء نزحوا خلال الأسبوعين الأخيرين، خصوصا على طول الساحل الغربي وفي محافظتي تعز ولحج" في غرب اليمن.

بدورها، قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جيبوتي ساندرين ديزامور، إن "نحو ثلاثة آلاف شخص وصلوا إلى جيبوتي في أقل من أسبوع، بعدما قاموا برحلة العبور الخطرة بحرا عبر المضيق".

وحذّرت من أن تدفق "اللاجئين اليمنيين يزيد الضغط على آلية الاستجابة المنهكة" في جيبوتي، والتي تستضيف 36 ألف لاجئ معظمهم من الصومال وإثيوبيا.

وأوردت "رغم أن هذا الرقم قد يبدو متواضعا، ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار النسبة التي يمثلها من عدد سكان جيبوتي، البالغ نحو مليون نسمة".

وأضاف أن "سلطات أرض الصومال وولاية أرض البنط (بونتلاند في الصومال) أبلغت أيضا عن زيادة في أعداد الوافدين من اليمن، من بينهم يمنيون ولاجئون صوماليون عائدون إلى بلدهم"، وإن تبقى أعدادهم في حدود المئات.

وبعد أعوام من الهدوء عقب هدنة أبرمت في العام 2022، يشهد النزاع في اليمن تصعيدا حادا في تموز/ يوليو، على خلفية الحرب والتصعيد بين إيران والولايات المتحدة.

واندلع النزاع في أفقر دول شبه الجزيرة العربية في العام 2014، مع سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة في شمال البلاد أهمها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخل تحالف عسكري تقوده الرياض دعما للحكومة المعترف بها دوليا، ما فاقم الأزمة.

وأسفرت الحرب عن مئات آلاف القتلى وتسببت بأزمة إنسانية كبرى.

الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى تأهب مهمته في البحر الأحمر بسبب تهديد الحوثيين

رفع الاتحاد الأوروبي، الجمعة، مستوى التأهب لمهمته البحرية "أسبيدس" التي ترافق السفن في البحر الأحمر، في ظل تهديد الحوثيين لهذا الممر المائي الحيوي.

وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عبر الإنترنت عقب محادثة مع نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن أوروبا "تساعد في حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين".

وأضافت "في ظل تدهور الوضع الأمني، رفعت عملية أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي مستوى التأهب على متن سفنها، فيما تستمر مهام مرافقة السفن".

وأثار التقدم الميداني للحوثيين مخاوف متزايدة من تراجع إمدادات النفط العالمية بشكل إضافي، في وقت تؤدي الحرب الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط إلى عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق مهمة "أسبيدس" عام 2024، خلال موجة سابقة من هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

مسيّرات تحلق فوق صنعاء والحوثيون يعلنون "إفشال" هجوم

أفاد سكان يمنيون، الجمعة، بتحليق طائرات مسيرة فوق أحياء عدة في العاصمة صنعاء وإطلاق الحوثيين مضادات أرضية باتجاهها، فيما أعلنوا لاحقا "إفشال" هجوم على المدينة.

وقال عدد من السكان إنهم رصدوا طائرات مسيرة تحلق فوق أحياء عدة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014، بينها سعوان والحصبة شمال شرقي العاصمة.

وأضافوا أن مسلحين حوثيين أطلقوا مضادات أرضية بكثافة من أحياء متعددة، في محاولة لإسقاط الطائرات المسيرة. وأوضح السكان أن إطلاق المضادات تسبب في سماع أصوات انفجارات وأثار حالة من الخوف والهلع بين الأهالي.

بدوره، أفاد موقع إخباري يمني مستقل، بأن "أصوات انفجارات ومضادات دفاع جوي وأعيرة نارية سُمعت، في وقت مبكر الجمعة، في صنعاء". ونقل الموقع عن سكان أن "أصوات الانفجارات والأعيرة النارية لم تتوقف، ما أثار حالة من الرعب والقلق في أوساط الأهالي، دون اتضاح الأسباب".

كما نقل عن وسائل إعلام وحسابات إلكترونية موالية للحوثيين أنه "جرى تفعيل مضادات الدفاع الجوي للتصدي لطيران مسير يحلق بكثافة في سماء العاصمة صنعاء".

ولاحقا، أعلنوا "إفشال" ما وصفوه بـ"محاولات إجرامية" قالوا إن السعودية نفذتها في صنعاء، وتوعدت بالرد عليها.

القوات الحكومية اليمنية تعلن استعادة مواقع من الحوثيين

أعلنت القوات الحكومية اليمنية، استعادة مواقع من الحوثيين في جبل الشهداء غربي محافظة تعز، بعد سيطرتهم عليها.

واتهمت الحكومة اليمنية، الحوثيين بالنهب والعبث بعدد من المنشآت الطبية والإغاثية والبرامج الإنسانية المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة التابعة للحكومة، إن "مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، نهبت وعبثت بعدد من المنشآت الطبية والإغاثية والبرامج الإنسانية المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مديرية الخوخة جنوبي الحديدة".

وأضافت أن "استهداف العيادات الطبية ومستودعات الغذاء والإيواء ومشروع الإمداد المائي يهدد وصول المساعدات والخدمات الأساسية إلى آلاف المدنيين والنازحين، ويضاعف من معاناتهم الإنسانية".

وأوضحت أن "العيادات الطبية الممولة من مركز الملك سلمان قدمت خلال السنوات الماضية خدمات مجانية لنحو ربع مليون مستفيد سنويا، شملت الكشف الطبي والعمليات الجراحية والفحوصات وصرف الأدوية".

وحذرت السلطة المحلية، من أن نهب مخازن تلك المنشآت وتعطيل عملها "يحرم عشرات الآلاف من خدمات صحية وإغاثية أساسية، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة".

وأكدت أن الاعتداءات "تلحق أضرارا مباشرة بالمرضى والنازحين والأسر الأكثر احتياجا"، داعية الجهات الدولية والمانحين والأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية المنشآت الإنسانية وضمان استمرار عملها "بعيدا عن التهديدات والتدخلات".

واعتبرت السلطة المحلية أن استهداف المرافق الطبية والمنشآت الإغاثية والعاملين في المجال الإنساني يمثل "انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني"، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية تلك المنشآت والعاملين فيها واستمرار وصول المساعدات إلى مستحقيها.