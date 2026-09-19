الحوثيون يعلنون استهداف "أهداف حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع"

أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين عسكريتين، قالوا إن إحداهما استهدفت "أهدافا حساسة في الرياض"، بينما الأخرى استهدفت شركة أرامكو في ينبع.

حريق في منشأة لأرامكو قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض (Gettyimages)

أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين عسكريتين، بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة؛ وفق ما قالوا مساء السبت.

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وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن العملية الأولى "استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة (السعودية) الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع".

وذكر أن العمليتين تكللتا بـ"النجاح"، وأدتا إلى "نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة".

وقال سريع أن العمليتين جاءتا ردا على استمرار الغارات الجوية السعودية على المناطق التي يسيطرون عليها، "والتي بلغت حتى الآن 732 غارة جوية وخلفت" قتلى وجرحى من "المدنيين ودمارا في البنى التحتية المدنية"، كما ردا على محاولات السعودية "باستهداف العاصمة صنعاء".

وأضاف أن الحوثيين ينفون استهداف المدنيين، وبرر ذلك قائلا "إن كانت فهي ناتجة عن اعتراضات فاشلة تقوم بها دفاعات" السعودية.

وختم سريع بالقول، إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة (للسعودية) حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا".

وأطلق الدفاع المدني السعودي في وقت مبكر السبت تحذيرا من "هجوم جوي معاد" هو الأول الذي يستهدف الرياض منذ بداية التصعيد الحالي.

وسُمع دوي انفجارات في العاصمة السعودية السبت، كما شوهد دخان متصاعد من خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الملك خالد الدولي في الرياض.