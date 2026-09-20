اليمن: نزوح 158 ألف شخص جراء التصعيد العسكري منذ بداية أيلول

نزح أكثر من 158 ألف شخص في اليمن منذ بداية أيلول/ سبتمبر الجاري جراء تجدد النزاع المسلح بين الحوثيين والقوات الحكومية، وأعلنت جهة مختصة بأوضاع النازحين ضرورة تعجيل تقديم المساعدات الإنسانية لما يقارب 23,550 أسرة.

عائلة يمنية نازحة تحط رحالها في تعز للاستقرار مؤقتا بعيدا عن مواقع القتال، 6 أيلول/ سبتمبر 2026 (Getty Images)

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، الأحد، نزوح 158 ألف شخص جراء التصعيد العسكري في البلاد منذ بداية أيلول/ سبتمبر الجاري.

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وقالت الوحدة في تقرير إنها رصدت نزوح 23 ألفا و550 أسرة تضم 158 ألفا و109 أشخاص، إلى محافظات الحُديدة وتعز ولحج وعدن وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، منذ بداية أيلول/ سبتمبر الجاري حتى الجمعة.

وأضافت أن هذه الأسر نزحت جراء التصعيد العسكري بين الحوثيين والقوات الحكومية، مع ما اشتملت عليه من القصف والاشتباكات وتدهور الأوضاع الأمنية.

وبحسب التقرير، تصدرت محافظة تعز قائمة المحافظات المستقبلة للنازحين بتسجيل 11 ألفا و867 أسرة نازحة حديثا، تلتها محافظة لحج بـ5 آلاف و472 أسرة، ثم عدن بـ3 آلاف و114 أسرة، والحديدة بألف و471 أسرة، وأبين بألف و420 أسرة، وحضرموت بـ110 أسر، والمهرة بـ70 أسرة، وشبوة بـ26 أسرة.

وشدد التقرير على حاجة هذه الأسر إلى مساعدات عاجلة؛ في مجالات المأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والحماية والمواد غير الغذائية والمساعدات النقدية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وأشار إلى أن العديد من الأسر اضطرت إلى ترك منازلها وممتلكاتها وسبل عيشها ومصادر دخلها دون إعداد لذلك بسبب تجدد القتال، ما أدى إلى زيادة هشاشتها وتقليص قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية دون مساعدة إنسانية.

ولفت إلى أن الآثار الإنسانية للنزوح تتجاوز توفير المأوى، إذ قد تصل الأسر النازحة دون غذاء أو مياه آمنة أو خدمات صرف صحي أو خدمات صحية أو دعم للحماية أو مواد غير غذائية أو موارد نقدية.

ورأت الوحدة أن التدخل الإنساني السريع والمنسق والقائم على الاحتياجات أمر أساسي لحماية أرواح النازحين وكرامتهم، والحد من مخاطر الحماية، ومنع المزيد من تدهور أوضاع الأسر والضغط على المجتمعات المضيفة.

وأرسلت الوحدة التنفيذية الحكومية مناشدة عاجلة إلى السلطات المحلية، ووكالات الأمم المتحدة، والمجموعات القطاعية الإنسانية، والمنظمات الإنسانية الوطنية والدولية، والجهات المانحة وشركاء التنفيذ لحشد الموارد والقدرات التشغيلية الفورية.

واعتبرت أنه حيثما توجد احتياجات إنسانية واضحة وملحة، ينبغي عدم تأخير المساعدة العاجلة ريثما تستكمل التقييمات التفصيلية، على أن تجري التقييمات القطاعية بالتوازي مع الاستجابة الإنسانية المنقذة للأرواح.

الوصول إلى 18 ألف عائلة

من جانبه، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في اليمن، إن 18 ألف أسرة نازحة في الساحل الغربي في اليمن استفادت من "الاستجابة الإنسانية العاجلة".

وجاء الإعلان خلال لقاء نائب مدير "أوتشا" في اليمن، بيتر إيكايو، مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني، مختار اليافعي، في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وقال إيكايو إن التدخلات الإنسانية شملت الاستجابة لنحو 18 ألف أسرة نازحة بالساحل الغربي، جراء التصعيد العسكري في المنطقة.

وأضاف أن الاستجابة تجري وفق آلية متعددة المراحل، تبدأ بتقديم المساعدات العاجلة خلال 72 ساعة، تليها المساعدات النقدية وخدمات الإيواء والخدمات القطاعية المتخصصة إلى جانب تنظيم بيانات النازحين وتحديثها.

وقال اليافعي إن التصعيد العسكري لجماعة الحوثي "فاقم الأوضاع الإنسانية، وضاعف الأعباء على المجتمعات المضيفة".

وشدد على ضرورة تكثيف التدخلات العاجلة وتعزيز الشراكة مع "أوتشا" والمنظمات الدولية والمحلية، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفقا للاحتياجات الفعلية.

وأشار إلى توجه الوزارة إلى إنشاء لجنة طوارئ بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لتكون جهة حكومية موحدة للتنسيق مع الشركاء الإنسانيين.