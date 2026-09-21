ترامب بحث مع العليمي تقدم الحوثيين ولم يتعهد بدعم عسكري

ناقش ترامب ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني العليمي، تقدم الحوثيين قرب باب المندب، فيما طلب الأخير دعمًا أميركيًا لحكومته في مواجهتهم، من دون أن يقدم الرئيس الأميركي تعهدًا مباشرًا، في ظل تردد واشنطن بشأن توجيه ضربات للحوثيين.

بحث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في اتصال هاتفي الأحد، تقدم الحوثيين قرب مضيق باب المندب، فيما طلب العليمي دعمًا أميركيًا، من دون أن يقدم ترامب تعهدًا مباشرًا بتقديم دعم عسكري.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة أن الاتصال تناول التقدم الذي أحرزه الحوثيون قرب المضيق، بعد سيطرتهم في وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري على مناطق إستراتيجية ممتدة على طول باب المندب.

وبحسب المصادر، طلب العليمي من ترامب دعمًا أميركيًا لحكومته المدعومة من السعودية في مواجهة الحوثيين. وقال مصدران، أحدهما يمني والآخر غربي، إن ترامب لم يقدم خلال الاتصال أي تعهد مباشر بتقديم دعم عسكري أميركي.

كما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في مكتب العليمي، الإثنين، أن الأخير أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأميركي طلب خلاله دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين، وأفاد المصدر بأن "ترامب لم يتعهد بتقديم دعم أميركي".

واعتبر مكتب العليمي أن الاتصال الذي جرى مساء الأحد "يمثّل دعما سياسيا لمجلس القيادة الرئاسي في ظل تطورات الوضع في اليمن ومواجهة الحوثيين"، وذلك عقب سيطرتهم على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر في هجوم خاطف.

ويأتي الاتصال في ظل التقارير عن تردد داخل الإدارة الأميركية بشأن الانخراط عسكريًا بصورة مباشرة ضد الحوثيين، وبعد تقارير تحدثت عن تراجع ترامب في اللحظات الأخيرة عن توجيه ضربات ضد الجماعة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت، الأحد، بأن ترامب قرر عدم تنفيذ ضربات أميركية ضد الحوثيين، بعدما كان القادة العسكريون قد وافقوا على قوائم أهداف، وحُمّلت القنابل على الطائرات التي اختيرت للمشاركة في العملية.

وبحسب الصحيفة، جاء ذلك بعد أيام من ضغوط سعودية على واشنطن للتدخل عسكريًا، في أعقاب تصاعد هجمات الحوثيين على السعودية، فيما أثارت إمكانية تنفيذ الغارات مخاوف داخل الإدارة الأميركية من فتح جبهة إضافية في المنطقة في ظل الحرب على إيران.

وأفادت الصحيفة بأن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتصل بترامب الخميس الماضي وحثه على التدخل لوقف تقدم الحوثيين، بعدما كان الرئيس الأميركي قد أبلغ مستشاريه قبل ذلك بيوم معارضته شن ضربات جوية.

وأضافت أن ترامب غيّر موقفه بعد الاتصال وأمر وزارة الدفاع الأميركية بالاستعداد لتنفيذ غارات، قبل أن يتراجع مجددًا بحلول ظهر الأحد، ويقرر عدم تنفيذها "في الوقت الراهن على الأقل".

وفي السياق ذاته، كانت "رويترز" قد ذكرت الأسبوع الماضي، نقلًا عن خمسة مصادر مطلعة، أن مسؤولين أميركيين التقوا ممثلين عن الحوثيين في العاصمة العُمانية مسقط، في اجتماع لم يُعلن عنه رسميًا.

ووفق مصدرين تحدثا للوكالة، أبلغ الحوثيون المسؤولين الأميركيين خلال الاجتماع أنهم لا ينوون مهاجمة السفن الأميركية، وأنهم ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة لعام 2025.

وكان ترامب قد قال، الأحد، إن الحوثيين وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة، بحسب تصريحات نقلها صحافي في شبكة "فوكس نيوز".

وبالتزامن، أجرى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الإثنين، اتصالات مع نظرائه في تركيا ومصر والكويت، تناولت "تطورات المنطقة والجهود المشتركة لاحتواء التوترات الإقليمية، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".