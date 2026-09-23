اشتداد المعارك واتساع النزوح في اليمن

يأتي التصعيد في وقت تتسع فيه موجة النزوح، مع تحذيرات أممية من احتمال نزوح أكثر من 230 ألف شخص إضافي خلال الشهر المقبل إذا استمرت وتيرة القتال، ما يزيد الضغط على أزمة إنسانية تشمل ملايين اليمنيين.

تشهد اليمن تصعيدا ميدانيا متسارعا، بالتوازي مع تطورات سياسية وإنسانية، في ظل استمرار المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) على عدد من الجبهات.

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وفي محافظة تعز، تواصلت المعارك في ست جبهات رئيسية ومناطق تماس، تركز أعنفها في جبهة الصبيحة ذات الأهمية الاستراتيجية، فيما أعلنت القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية، إحراز تقدم في جبهة جردد والسيطرة على مواقع مطلة على مديرية الوازعية، إضافة إلى أسر عدد من عناصر الحوثيين، بحسب القوات الحكومية.

كما اندلعت اشتباكات في سلسلة جبال نعمان غربي تعز، وأعلنت القوات الحكومية إحباط محاولة تسلل للحوثيين في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصادر محلية أن الحوثيين قصفوا أحياء سكنية في محيط جبل جرة وسط مدينة تعز، ما أدى إلى أضرار في منازل وممتلكات.

وفي جنوب غرب البلاد، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ ضربات جوية استهدفت عناصر وعتادا للحوثيين في المخا بمحافظة تعز ومحافظة البيضاء، فيما قالت قوات العمالقة إنها استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين في جبهة كهبوب بقطاع باب المندب.

وأعلنت قوات درع الوطن إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة انتحارية أطلقتها الجماعة باتجاه مواقع عسكرية في المنطقة.

في المقابل، اتهم المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، السعودية بشن 29 غارة جوية خلال الساعات الـ24 الماضية على مواقع في تعز والجوف ومأرب، وقال إنها أسفرت عن قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، من دون تحديد حصيلة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية حكومية وحوثية أن 154 شخصا قتلوا خلال يومين من المعارك، معظمهم في جنوب غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين إن 118 شخصا قتلوا جراء الغارات والمواجهات والقصف المدفعي في تعز والجوف ومأرب وصعدة، بينما أفادت مصادر حكومية بمقتل 36 عسكريا خلال الفترة نفسها.

سياسيا، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن على تواصل مستمر مع الحوثيين، مشيرا إلى أنهم وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة.

إنسانيا، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عدد النازحين داخليا في اليمن قد يتجاوز 230 ألف شخص خلال الشهر المقبل إذا استمر التصعيد بالمعدل الحالي.

وأفادت بأن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا داخل البلاد منذ بداية أيلول/سبتمبر، فيما عبر أكثر من 3 آلاف شخص إلى جيبوتي، ووصل المئات إلى أرض الصومال وبونتلاند في الصومال.

وقال ممثل المفوضية في اليمن، أرمين يديغاريان، إن موجة النزوح الأخيرة تأتي في بلد يعاني أصلا من أزمة نزوح واسعة، إذ كان أكثر من 5.2 ملايين شخص قد شُردوا من منازلهم بسبب الحرب قبل التصعيد الأخير.

وأضاف أن أكثر من 22 مليون شخص، بينهم نحو 65 ألف لاجئ وطالب لجوء، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في اليمن، ما يعكس اتساع التداعيات الإنسانية للتصعيد العسكري المستمر.