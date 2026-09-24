الحوثيون: استهداف مواقع ومعسكرات عسكرية سعودية بعشرات الصواريخ والمسيّرات

أعلن الحوثيون مساء، الخميس، مهاجمة مواقع عسكرية سعودية "في منطقة الطوال بجيزان"، وذلك في ما قالوا إنها "عملية عسكرية استباقية نوعية وواسعة بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة".

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وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استباقية نوعية وواسعة بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومواقع مهمة أخرى تابعة لتحشيدات (السعودية) في منطقة الطوال بجيزان تابعة لما يسمى الفرقة السادسة طوارئ".

وأضاف "فيما تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في معسكر الدغارير في منطقة جيزان، واستهداف عدد من معسكرات (السعودية) في منطقة جيزان. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة".

وذكر سريع "نتج عنها (العملية) مصرع وإصابة المئات من تحشيدات (السعودية) من اليمنيين والسودانيين مع العشرات من أفراد وضباط، تدمير وإحراق عدد من مخازن الأسلحة".

وأشار إلى أن "قواتنا المسلحة مستمرة في تأدية مهامها بكل قوة وحزم بالرد على مصادر التهديد والرد على أي اعتداء أو عدوان، ورصد واستهداف كل التحركات المعادية أينما كانت. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة (للسعودية) حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا".

وقال سريع، إن العملية جاءت "في إطار العدوان السعودي على بلدنا ومع تصاعد العدوان الصاروخي على المناطق الحدودية في مناطق صعدة وحجة بأكثر من 200 صاروخ أطلقت من جيزان، ومع رصد القوات المسلحة اليمنية لتحشيدات كبيرة بهدف التصعيد على مناطق الحدود".

التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض ستة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة في اليمن، أن قواته اعترضت الخميس ستة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، قائلا إنه أحبط هجمات على مدينتي الطائف وينبع السعوديتين.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي في سلسلة منشورات على منصة "إكس"، إن "تصعيد وانتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية سيتم التعامل معها بحزم".

وأصدر الدفاع المدني السعودي الخميس سلسلة إنذارات شملت مناطق عدة في المملكة بينها مدينة مكة المكرمة، في تحذيرات تشير عادة إلى احتمال وجود تهديد صاروخي، ثم رفعها بعد دقائق قليلة.

وأفاد الدفاع المدني في منشورات عبر منصة "إكس" عن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر في مدينة مكة المكرمة ومحافظات الطائف وجدة وينبع ومنطقة تبوك. غير أنه أعلن بعد دقائق رفع هذه التحذيرات.

وقالت مصادر في الحكومة اليمنية، إن قواتها صدت هجمات شنها الحوثيون ‌خلال الليل على طريق إمداد رئيسي يؤدي إلى مدينة عدن الساحلية حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وواصل الحوثيون الضغط على القوات الحكومية في سعيهم لترسيخ سيطرتهم عبر ممر جبلي وعر شديد الانحدار. وطريق (هيجة العبد) شريان حياة للقوات التي تقاتل نيابة عن الحكومة اليمنية التي حوصرت بعد تقدم الحوثيين.

والطريق شديد الأهمية أيضا من أجل نقل البضائع إلى تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، والمناطق الريفية في جنوبها ​وغربها. وهو الطريق الوحيد المتاح ​للسكان الراغبين في السفر إلى ⁠الخارج مع عدم تسيير رحلات جوية تجارية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ومن شأن السيطرة على أجزاء من طريق تعز-عدن إتاحة المجال أمام الحوثيين لتشديد قبضتهم حول تعز وتوجيه ضربة أخرى للحكومة التي تكافح ​لاستعادة زمام الأمور منذ خسارتها الساحل الغربي.