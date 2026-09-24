اليمن: غارات ومعارك محتدمة على جبهات تعز ولحج

تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين على عدة محاور في تعز ولحج، بالتزامن مع غارات جوية واستهداف مواقع وتجمعات للحوثيين، وسط تبادل الاتهامات بشأن حجم الضربات والخسائر.

تتسع رقعة المواجهات العسكرية في اليمن على امتداد الجبهات الجنوبية والغربية لمحافظة تعز والمناطق المتاخمة لمحافظة لحج، وسط تصعيد ميداني وجوي متواصل بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، بالتزامن مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق القتال وتداعياته الإنسانية.

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وأعلنت القوات الحكومية صد محاولات تسلل وهجمات حوثية في عدد من المحاور الجنوبية لتعز، بينها مناطق الأشبوط ونجد البرد في مديرية المقاطرة وجبهة الأحكوم، فيما تحدثت عن مواجهات في معظم جبهات محور تعز، ولا سيما الأحطوب والكدحة والضباب والصلو والجبهة الشرقية للمدينة.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي إن القوات الحكومية، بمساندة المقاومة الشعبية، أحبطت محاولة تسلل حوثية قرب طريق هيجة العبد الرابط بين تعز والعاصمة المؤقتة عدن، وأجبرت المهاجمين على الانسحاب بعد تكبيدهم خسائر بشرية.

وفي جبهة الأحكوم جنوبي تعز، قالت القوات الحكومية إنها صدت هجمات للحوثيين، ما أدى، وفق روايتها، إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجماعة وتدمير أسلحة تابعة لها.

كما تحدثت القوات عن إحباط محاولات لاستخدام طائرات مسيّرة لاستهداف مواقع عسكرية في جبهة الكدحة والمناطق المحيطة بمدينة تعز، من دون تحديد حجم الخسائر.

وبالتزامن مع المعارك البرية، نفذ الطيران الحربي التابع للحكومة المعترف بها دوليًا غارات على مواقع للحوثيين في مناطق البرح والوازعية، استهدفت تجمعات ومخازن أسلحة، إضافة إلى اجتماع لقيادات حوثية في الوازعية، بحسب مصدر عسكري حكومي. وقال المصدر إن الغارات والمواجهات البرية أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين، من دون تقديم أرقام محددة.

وفي المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي شن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 52 غارة جوية وصاروخية على محافظات الحديدة وتعز والبيضاء ومأرب وصعدة، مضيفا أن إجمالي الغارات والضربات الصاروخية منذ بدء التصعيد، وفق رواية الجماعة، ارتفع إلى 988 ضربة.

ويأتي هذا التصعيد غداة مقتل ستة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين، بحسب مصادر محلية، جراء قصف حوثي بصواريخ باليستية استهدف قرى سكنية في مديريتي المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، ما يضيف بعدًا إنسانيًا إلى المواجهات المتصاعدة في المنطقة.

ومع ارتفاع وتيرة القتال واتساع موجات النزوح، أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المعترف بها دوليا رفع مستوى التأهب وتعزيز الاستجابة للطوارئ، لمواجهة الاحتياجات الصحية المتزايدة الناجمة عن التصعيد.

وتكتسب جبهات تعز ولحج أهمية ميدانية خاصة لقربها من مضيق باب المندب ووقوعها على طرق حيوية تربط تعز بالعاصمة المؤقتة عدن، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المعارك وتفاقم تداعياتها على السكان وحركة النزوح.