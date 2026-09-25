قتلى وجرحى في تعز وغارات تستهدف مواقع للحوثيين

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه جبهات تعز تصعيدا متواصلا، مع تكثيف العمليات البرية والجوية وتبادل الهجمات بين القوات الحكومية والحوثيين، ولا سيما في المحاور الغربية والجنوبية للمحافظة.

شهدت جبهات محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، الجمعة، تصعيدا عسكريا متواصلا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، تخلله تبادل للقصف والهجمات، إلى جانب استخدام الطائرات المسيرة في عدد من المحاور.

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وأعلن المركز الإعلامي لمحور تعز مقتل سبعة من عناصر جماعة الحوثيين وإصابة آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء عمليات نفذتها القوات الحكومية على جبهات غربي المحافظة وجنوبها.

وقال المركز إن طائرة مسيّرة تابعة للقوات الحكومية استهدفت تجمعات ومواقع للحوثيين في جبهة الكدحة غربي تعز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما شن الطيران الحربي غارة على مواقع للجماعة في جبهة الأحكوم جنوبي المحافظة.

كما قصفت مدفعية القوات الحكومية مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهات الأحكوم ومقبنة والكدحة، وسط حديث عن تحقيق إصابات مباشرة وإحراق مركبة عسكرية تابعة للجماعة خلال مواجهات ميدانية غربي المحافظة.

وفي مدينة المخا، غربي تعز، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد ماجد النزيلي، إن القوات الحكومية استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين، بالتزامن مع إسقاط دفاعاتها الجوية طائرة مسيّرة تابعة للجماعة في المنطقة.

ويأتي التصعيد في تعز في وقت تشهد فيه عدة جبهات يمنية مواجهات متجددة، تشمل محاولات تسلل وتبادلا للقصف، مع استمرار العمليات العسكرية على المحاور الغربية والجنوبية للمحافظة، وسط مؤشرات على استمرار التوتر الميداني خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق إقليمي متصل، بحث وزراء خارجية السعودية وباكستان وتركيا، خلال اجتماع في نيويورك الجمعة، الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء أركان الدول الثلاث، لبحث سبل مساندة المملكة في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تنص على أن أي اعتداء على أحد أطرافها يعد هجوما على جميع الأطراف.