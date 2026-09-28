اشتباكات في تعز والقوات الحكومية تعلن مقتل 4 خبراء إيرانيين

يتواصل التصعيد في اليمن على أكثر من محور، مع استمرار المعارك في تعز وتبادل الهجمات بين القوات الحكومية والحوثيين، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية في مناطق سيطرة الجماعة.

تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا متواصلا، خصوصا في محافظة تعز، حيث تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، بالتزامن مع غارات جوية وقصف مدفعي واستهداف مواقع وتجمعات للجماعة في عدد من الجبهات.

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وأعلنت القوات الحكومية تنفيذ 756 عملية استهداف خلال الساعات الـ72 الماضية، وقالت إن العمليات أسفرت، وفق روايتها، عن مقتل أربعة خبراء إيرانيين قالت إنهم متخصصون في تشغيل الطائرات المسيرة والصواريخ، إلى جانب إسقاط مسيّرة وتدمير مدفع تابع للحوثيين. ولم يصدر تعليق فوري من طهران أو الجماعة بشأن هذه الأنباء.

وفي غرب تعز، تصدت القوات الحكومية لهجوم شنه الحوثيون في جبهة بني بكاري، ومنعتهم من السيطرة على منطقتي أنم وتبة الأريل، بينما استمرت الاشتباكات في المنطقة. كما شهدت جبهات العنين والأقروض والكدحة مواجهات وقصفا متبادلا.

وقالت القوات الحكومية إن الطيران الحربي نفذ خمس غارات استهدفت معسكر الاستقبال وموقع سلاح المهندسين شرقي تعز، بالتزامن مع اجتماع لقيادات عسكرية حوثية ووصول تعزيزات إلى المنطقة.

وفي جبهة كهبوب جنوب غربي البلاد، أعلنت قوات العمالقة تدمير مركبتين للحوثيين، إحداهما مدرعة، ومقتل من كانوا على متنهما.

ويتزامن التصعيد في تعز مع توتر في المناطق القريبة من باب المندب، حيث قال مستشار عسكري للمرشد الإيراني إن سيطرة الحوثيين على المضيق تمثل، بحسب تعبيره، خطوة إضافية في إطار ما وصفه بـ"الهزيمة الكبرى" للولايات المتحدة في المنطقة.

وفي موازاة التصعيد العسكري، تشهد مناطق سيطرة الحوثيين حملة أمنية على خلفية إحياء الذكرى الـ64 لثورة 26 سبتمبر. وقالت مصادر محلية إن الجماعة اختطفت نحو 30 مواطنا خلال اليومين الماضيين في محافظة ذمار، بينهم مزارعون، بعد اتهامهم بالمشاركة في فعاليات مرتبطة بذكرى الثورة.

وشملت الحملة مديريات الحداء وعنس وعتمة وضوران ومدينة ذمار، إلى جانب محاصرة قرية بني علي الشبطان واختطاف عدد من سكانها للضغط على الأهالي لتسليم شبان تتهمهم الجماعة بإشعال شعلة الثورة.

كما فرضت الجماعة إجراءات أمنية مشددة تضمنت إقامة نقاط تفتيش وتفتيش هواتف المواطنين، ومنع الفعاليات المرتبطة بالمناسبة، مع مطالبة المشايخ والوجهاء بالإبلاغ عن المشاركين فيها.