20 غارة خلال 3 ساعات.. تصعيد جوي ضد الحوثيين في تعز

أعلن الجيش اليمني الحكومي المدعوم من السعودية تنفيذ 20 غارة جوية خلال ثلاث ساعات استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين في محافظة تعز، وفق المتحدث باسمه.

مقاتلون حوثيون ضد القوات المدعومة من السعودية، 9 أيلول 2026، في تعز، اليمن (Getty Images)

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية المدعومة من السعودية، صباح اليوم الجمعة، أن سلاح الجو نفذ 20 غارة خلال الساعات الثلاث الماضية، استهدفت مواقع وتحركات وتعزيزات عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في محافظة تعز.

وقال المتحدث، في منشور على منصة "إكس"، إن الغارات طالت تجمعات وعناصر وآليات وعربات عسكرية للحوثيين، مشيرًا إلى أنها أسفرت، وفق ما أفاد، عن "إصابات مباشرة" في الأهداف المستهدفة.

وأضاف أن القصف ألحق خسائر في صفوف عناصر الجماعة، إلى جانب أضرار في عتادها وتحركاتها العسكرية، من دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر.