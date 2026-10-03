اليمن: غارات ومواجهات وسط مؤشرات لاتساع العمليات

تشهد جبهات اليمن تحركات عسكرية متسارعة، في وقت تتزايد فيه المؤشرات إلى انتقال المواجهة مع الحوثيين إلى مرحلة أوسع، وسط استعدادات عسكرية وتحشيد للقوات ومخاوف من اتساع رقعة القتال.

تصاعدت العمليات العسكرية في اليمن، مع إعلان القوات الحكومية تنفيذ غارات جوية على مواقع وتحركات للحوثيين، بالتزامن مع احتدام المواجهات في محافظة تعز، في واحد من أشد التصعيدات العسكرية منذ الهدنة التي جرى التوصل إليها عام 2022.

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وبحسب المتحدث العسكري باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ماجد النزيلي، نفذت القوات الحكومية، خلال 24 ساعة، 474 غارة وعملية استهداف بمزيج من الطيران والمدفعية والصواريخ والمسيرات، مع تركيز كبير على جبهات تعز، استهدفت تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر ومركبات ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأضاف النزيلي، ينقل تقرير لوكالة "الأناضول"، أن القوات الحكومية استهدفت كذلك "أهدافًا عالية القيمة" في صنعاء، إلى جانب 11 هدفًا في محافظة صعدة، من دون أن يوضح طبيعة الأهداف أو الوسائل المستخدمة في استهدافها.

وفي تطور آخر، أعلنت القوات الحكومية أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرات مسيّرة هجومية أطلقها الحوثيون فوق مدينة عدن، وقالت إنها اعترضتها قبل وصولها إلى أهدافها في مناطق مدنية. كما أفادت مصادر عسكرية باحتدام المواجهات على الجبهة الشمالية لمدينة تعز، بحسب المصدر ذاته.

وفي تعز، أغلقت السلطات عددًا من الطرق المؤدية إلى المحافظة واعتبرتها مناطق عمليات عسكرية، وسط استمرار المواجهات. وأفادت ستة مصادر عسكرية لـ"رويترز" بأن نحو 19 طريقًا شملها الإغلاق، بينها الطريق الرئيسي الممتد من جنوب صنعاء إلى تعز.

ويأتي التصعيد في وقت تتزايد فيه المؤشرات إلى احتمال اتساع العمليات العسكرية ضد الحوثيين. وكانت تقارير قد أفادت بأن السعودية تدرس خيارات لعملية عسكرية تقودها القوات الحكومية اليمنية على الأرض، بدعم جوي سعودي، بهدف استعادة مناطق يسيطر عليها الحوثيون، بينها مناطق استراتيجية على ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتكتسب معارك تعز أهمية استراتيجية، يلفت تقرير "رويترز"، إذ إن تقدم الحوثيين فيها من شأنه تعزيز سيطرتهم على شمال اليمن وساحل البحر الأحمر، وتسهيل الوصول باتجاه جنوب البلاد وعدن، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا.

وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض مناطق في صنعاء وصعدة وتعز وعمران لغارات قالت إن السعودية نفذتها. ولم يتسن التحقق بعد من هذه الرواية أو من حجم الخسائر الناجمة عن تلك الضربات.