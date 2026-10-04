ضربات في صنعاء وصعدة وسط تصعيد في اليمن

شهد اليمن تصعيدًا جديدًا، فجر اليوم الأحد، مع إعلان القوات الحكومية تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في صنعاء وصعدة، وسط تقارير عن غارات سعودية على العاصمة.

جنود يمنيون موالون للحكومة المدعومة سعوديًا قرب جبهة جبل هان غرب تعز، بعد معارك مع الحوثيين، 3 تشرين الأول 2026 (Getty Images)

أعلنت القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية، فجر اليوم الأحد، تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، وقالت إن الهجمات استهدفت ما وصفته بـ"أهداف حيوية".

وفي المقابل، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن السعودية شنت هجومًا على صنعاء، من دون صدور تأكيد سعودي فوري بشأن ذلك.

وتأتي الضربات في ظل تجدد القتال بين الحوثيين والقوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بعد تراجع كبير في حدة المواجهات منذ هدنة عام 2022.

وتصاعدت التوترات مجددًا على خلفية هجمات نفذها الحوثيون استهدفت أراضي سعودية وسفنًا، فيما ردت السعودية بغارات جوية داخل اليمن ودعمت القوات الحكومية التي تقاتل الحوثيين.

ولم تتوفر، وفق المعطيات المتاحة، تفاصيل مؤكدة بشأن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الضربات الأخيرة.