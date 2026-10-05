اليمن.. بدء "معركة التحرير" واشتباكات عنيفة في تعز

يتجه اليمن إلى مرحلة جديدة من التصعيد مع اتساع التحركات العسكرية الحكومية في عدد من الجبهات، بالتزامن مع هجمات حوثية طالت السعودية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر. ويأتي ذلك وسط موقف أميركي حذر من الانخراط العسكري المباشر في اليمن.

تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تصعيدا متسارعا، مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) على عدة جبهات، بالتزامن مع تحركات عسكرية في محافظات تعز والجوف وصعدة ولحج، واتساع التداعيات الأمنية إلى خارج الحدود.

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وجاء التصعيد غداة إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدء عملية عسكرية شاملة بهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وبسط سلطة الحكومة ومؤسسات الدولة على كامل الأراضي اليمنية، عقب أيام من إعلان التعبئة العامة ورفع الجاهزية العسكرية.

وفي تعز، اندلعت اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور، بينها مفرق يفرس على الطريق الرابط بين مدينة تعز ومديرية التربة، فيما امتدت المواجهات إلى المناطق الغربية والجنوبية من المحافظة. كما دارت مواجهات في مديرية الوازعية، حيث دُمرت مركبة عسكرية تابعة للحوثيين قرب المواقع المتاخمة لوادي الأحيوق.

وفي محافظة لحج، أعلنت قوات العمالقة التصدي لهجوم واسع للحوثيين باتجاه منطقة المحاولة في مديرية المضاربة، في وقت تحدثت فيه مصادر محلية عن تقدم للجماعة في بعض مناطق تعز، بينها منطقة الصافية في مديرية الشمايتين، التي يمر عبرها الطريق الرئيسي الرابط بين تعز وعدن.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي إن القوات الحكومية والقوات المساندة لها بدأت التقدم باتجاه مناطق سيطرة الحوثيين، في إطار ما وصفه بـ"معركة التحرير"، مؤكداً أن العمليات تهدف إلى استعادة أراضي الدولة وبسط السيادة وإنهاء سيطرة الجماعة.

وفي المقابل، أعلن الحوثيون تنفيذ هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو في الرياض ومنطقة خريص بالسعودية. وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع إن الهجومين "حققا أهدافهما بنجاح"، وتسببا، وفق قوله، في اندلاع حرائق كبيرة.

وأكد تحالف دعم الشرعية استمرار دعمه العملياتي للقوات المسلحة اليمنية، مشيراً إلى أن هجمات الحوثيين على السعودية تستدعي مواصلة الإجراءات اللازمة لردعها.

وفي تطور متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن القيادة المركزية الأميركية تحفظت على شن ضربات في اليمن خشية أن يؤدي ذلك إلى تشتيت التركيز عن إيران، مضيفا أن واشنطن لا تعتزم اتخاذ إجراء عسكري في اليمن في الوقت الراهن.

وعلى صعيد الملاحة البحرية، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة نفط رصدت انفجارات بالقرب منها على بعد نحو 60 ميلاً بحرياً جنوب المخا، مؤكدة سلامة أفراد طاقمها.