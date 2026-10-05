غارات سعودية و"هجوم إستراتيجي" على صنعاء: القوات الحكومية تعلن السيطرة على باب المندب

أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة السيطرة على مضيق باب المندب وبدء "هجوم إستراتيجي" على العاصمة صنعاء بدعم جوي سعودي، في أحدث تصعيد للمعارك مع الحوثيين والحرب في اليمن.

أعلن الجيش اليمني، الإثنين، بدء تنفيذ ما سماه "هجوما إستراتيجيا" على العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ العام 2014. كما أعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على مضيق باب المندب، بينما نفى إعلام تابع للحوثيين ذلك.

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وقال المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني ماجد النزيلي "قواتنا المسلحة بدأت تنفيذ عملية هجوم إستراتيجي على صنعاء"، مضيفا "نستخدم قدرات حديثة في عملية الهجوم الإستراتيجي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وذكر "بدأنا تنفيذ عملية فجر اليمن على نطاق واسع لاستهداف القدرات والعناصر الحوثية"، مضيفا أن "قوات العمالقة ودرع الوطن نجحت في السيطرة على باب المندب".

وأردف النزيلي "القوات قطعت الطريق بين ذي باب والمخا وأحكمت السيطرة النارية عليه"، مبينا أن "مطار ذو باب قرب باب المندب تحت سيطرة القوات الحكومية".

أكثر من ألف ضربة

وأفاد النزيلي بتنفيذ أكثر من ألف ضربة ضد الحوثيين، في إطار عملية "فجر اليمن".

وقال "نفّذت قواتنا المسلحة 1122 عملية استهداف دقيقة ضد مرابض المدفعية والراجمات والتحصينات الدفاعية وطرق الاقتراب والدفع وخطوط ووسائل الإمداد والتعزيزات والتحشيدات القتالية وهيئات حاكمة ومراكز القيادة والسيطرة" في صعده والجوف وتعز والساحل.

وأوضح أن الضربات نفذت بواسطة "الطيران الحربي والطيران المسيّر والمدفعية والصواريخ والراجمات والقناصة".

وتحدث النزيلي عن "هروب بعض عناصر المليشيا الحوثية بالقوارب عبر البحر بعد محاصرتهم". وزاد أن "مئات من العناصر الحوثية محاصرون في منطقة ذو باب، وعليهم تسليم أنفسهم للقوات الحكومية".

وفي المقابل، أفادت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين بأن الحديث عن تقدمات تجاه ذو باب "عارٍ عن الصحة"، دون تفاصيل.

وأعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين مقتل طالبة وإصابة اثنتين أُخريين بغارتين سعوديتين في محافظة صنعاء. وأفادت القناة بأن الغارتين استهدفتا منطقة بيت اللهيدة في سعوان بمديرية بني حشيش، بعدما كانت أعلنت عن "عدوان سعودي على العاصمة صنعاء". كما أفادت بغارات سعودية على محافظة صعدة.

100 مقاتلة سعودية

وأعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها السعودية، أنها تؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب، وشاركت بـ100 طائرة مقاتلة في عملية "فجر اليمن" ضد قوات الحوثيين.

وقال متحدث قوات التحالف تركي المالكي، عبر منصة شركة "إكس"، إن "100 طائرة مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية ’فجر اليمن’".

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في وقت سابق الإثنين، انطلاق عملية "فجر اليمن"، بهدف "استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي".

وأضاف المالكي "دمرنا 324 هدفًا عالي القيمة مع انطلاق عملية فجر اليمن"، دون تفاصيل. وتابع "نؤمّن الحماية الجوية لمضيق باب المندب، والتعامل مع الأهداف المتحركة مستمر".

وأفاد المالكي بوجود "إسناد جوي لدعم القوات المسلحة اليمنية على الأرض وعلى مدار الساعة".

توقف خط أنابيب شرق غرب

في السعودية، أفاد مصدر في قطاع الطاقة بأن نقل النفط عبر خط أنابيب شرق غرب توقّف مجددا بعد تعرّض المنشأة الإستراتيجية لهجوم جديد الأحد.

وأوضح المصدر أن محطة ضخ تقع في خريص شرق الرياض، "استهدفت". وتابع "لم يسبق استهدافها من قبل. الأضرار جسيمة، وتوقفت عمليات الضخ مجددا".

ويسمح هذا الشريان الإستراتيجي للسعودية بنقل نفطها من شرق المملكة إلى البحر الأحمر متجاوزة مضيق هرمز الذي أغلقته إيران الى حدّ كبير منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها في 28 شباط/ فبراير.

وكان الحوثيون قد أعلنوا استهداف مواقع تابعة لشركة "أرامكو" النفطية العملاقة في الرياض ومنطقة خريص في شرق المملكة.

والشهر الماضي، أغلقت السعودية مؤقتا شرق غرب خط الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر، بعدما استهدفته هجمات انطلقت من العراق، واتهمت مجموعات موالية لإيران بتنفيذها.

انفجارات قرب ناقلة

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية مساء الأحد بوقوع "عدة انفجارات" قرب ناقلة نفط قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية على ساحل البحر الأحمر، مضيفة أن "الطاقم بخير ولم ترد أي تقارير عن أضرار بيئية".

ولم ترد تفاصيل إضافية.

وبدأت الحرب في اليمن في العام 2014، حين شنّ الحوثيون هجوما واسعا على القوات الحكومية وسيطروا على مناطق واسعة بينها صنعاء. وتدخّل التحالف بقيادة السعودية في النزاع في العام 2015.

في العام 2022، تمّ التوصل الى هدنة على وقع تهدئة في العلاقات بين السعودية وإيران. واستؤنفت الحرب في تموز/ يوليو، على خلفية الحرب على إيران. وبدأت المواجهات بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على المملكة ويستأنفوا استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية.