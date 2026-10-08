الحوثيون يقصفون الرياض والمعارك تتسع باليمن

يتسع نطاق التصعيد في اليمن والسعودية مع تزامن الهجمات الصاروخية عبر الحدود مع اشتداد المعارك البرية، في وقت تسعى فيه القوات الحكومية إلى توسيع مكاسبها الميدانية، بينما يواصل الحوثيون الرد بضربات تستهدف مواقع داخل السعودية.

جددت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، فجر الخميس، هجماتها الصاروخية على السعودية، مستهدفة مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، بالتزامن مع تصاعد المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية اليمنية على عدة جبهات، وسط اتساع نطاق التداعيات الأمنية والإنسانية للصراع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد بصاروخ باليستي، مؤكدا أنه أصاب هدفه، وذلك بعد إعلان الجماعة استهداف مواقع ومنشآت في السعودية بصواريخ وطائرات مسيرة، بينها مطارا أبها والملك خالد، إضافة إلى مطار عدن الدولي.

وفي المقابل، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين لهجومين استهدفا مرافقهما.

وقالت إن الهجوم على مطار أبها أسفر عن مقتل مقيمتين وإصابة 28 مواطنا ومقيما، فيما أدى الهجوم على مطار الملك خالد إلى مقتل مقيم وإصابة ثمانية أشخاص، بينهم خمسة مواطنين.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية، تنفيذ هجوم واسع قال إنه استهدف 82 هدفا عسكريا تابعا للحوثيين في أربع محافظات يمنية، ردا على هجمات اتهم الجماعة بشنها ضد مدنيين ومنشآت مدنية في السعودية.

وفي اليمن، أعلنت القوات الحكومية إحكام سيطرتها على جبهة كهبوب ضمن عمليات "فجر اليمن"، بينما أفادت مصادر عسكرية بتصاعد حدة المواجهات في مديريات المواسط وجبل حبشي والصلو والوازعية بمحافظة تعز.

وفي المقابل، قال يحيى سريع إن الطيران الحربي السعودي نفذ 156 غارة جوية وضربة صاروخية خلال الأربعاء، استهدفت، وفق روايته، مواقع وأعيانا مدنية في صنعاء ومحافظات تعز وصعدة والجوف ومأرب وعمران.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن عملية "فجر اليمن" مستمرة لتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة وبسط السيطرة على كامل الأراضي اليمنية، بما فيها العاصمة صنعاء، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية على عدة محاور.

من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الحكومة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، تنفيذ 2103 عمليات استهداف دقيقة ضد مواقع عسكرية تابعة للحوثيين منذ بدء عملية "فجر اليمن".

وأوضح النزيلي، في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات الحكومية، أن العمليات استهدفت تحركات الحوثيين وتحصيناتهم وخطوط إمدادهم ومواقعهم العسكرية على مختلف الجبهات، مشيرا إلى أنها أسفرت، بحسب قوله، عن تحييد 1860 من عناصر الجماعة وتدمير مئات المعدات والآليات والمواقع العسكرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد متزامن للهجمات عبر الحدود والمواجهات البرية داخل اليمن، بما يعكس اتساع نطاق العمليات العسكرية وتزايد الضغوط على الأطراف المتحاربة، فيما تبقى الأوضاع الإنسانية والأمنية مرشحة لمزيد من التدهور مع استمرار التصعيد.