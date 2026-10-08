اليمن: أهالي تعز يواجهون نقص الغذاء وغلاء الأسعار بعد حصار المدينة

تفاقمت معاناة سكان تعز بعد قطع الحوثيين طريق الإمداد الرئيس المؤدي إلى عدن، ما تسبب بنقص حاد في المواد الأساسية وارتفاع كبير في الأسعار، ما جعل تأمين الغذاء والوقود أمرا صعبا بعد تجدد المعارك.

يمنيون في سوق محلية في مدينة تعز، 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 (Getty Images)

يعاني أهالي تعز لتأمين أقوات ذويهم مذ عزل الحوثيون المدينة عن سائر المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، ما زاد من معاناة السكان الذين أنهكهم أصلا النزاع المتواصل منذ أكثر من 10 سنوات.

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واستولى الحوثيون في الأيام الأخيرة على أجزاء في جنوب تعز التي تعدّ ثالث كبرى المدن في اليمن، قاطعين الطريق التي تربطها بعدن في الجنوب، المقرّ المؤقت للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية.

وبات سكان تعز الذين تقطّعت سبل إمدادهم بالسلع يواجهون نقصا حادّا في المواد، وارتفاعا شديدا في الأسعار.

وتحدثت أم ريّان، وهي أم وحيدة لأربعة أطفال، خلال جولة في سوق تعز أظهرت بعض البسطات فارغة في حين كان بعضها يعجّ بالمنتجات لكنّ أسعارها تفوق قدرتها الشرائية، قائلة إن المدينة: "تعاني من أزمة في كلّ شيء؛ الماء وغاز الطبخ والخضروات وكلّ الاحتياجات الأساسية".

وأوضحت شدة الحال التي بلغوها بقولها: "لا نستطيع شراء الدقيق أو السكر في ظلّ هذه الظروف".

وقد سبق أن تعرّضت تعز التي كانت تحظى بأهمية ثقافية وأكاديمية وتاريخية في قلب مرتفعات جنوب غرب اليمن، للحصار في 2015، عام بدء التحالف بقيادة السعودية تدخّله في النزاع باليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا، بعدما استولى الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء في 2014.

وفي 2016، نجحت القوّات الحكومية في كسر الحصار، لكنّ الحوثيين بقوا يطوّقون المدينة من الشمال والشرق والغرب.

وبعد سنوات من الهدوء النسبي، تجدّدت المعارك بين الطرفين في تموز/ يوليو على خلفية الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، قبل أن تتصاعد وتيرة المواجهات في أيلول/ سبتمبر وصولا إلى تخوم تعز.

وقطع الحوثيون قبل أيام طريق إمداد حيويا يربط بين تعز وعدن، بحسب مصادر أمنية وشهود عيان.

"الوضع كارثي"

ومنذ ذلك الحين، لم يعد من الممكن سلك الطريق الوعر الذي كان يسمح للسكان بالوصول إلى عدن بعد ساعات طويلة.

وقالت أم ريّان: "عندما نذهب إلى التجار يقولون لنا إنهم يضطرون إلى إدخال البضائع بأسعار مرتفعة، وعبر طرق بعيدة بسبب انقطاع الطرق، تعز مقطوعة من جميع الاتجاهات". في حين يتّهم آخرون التجار باستغلال الوضع.

وشكا المواطن خالد محمد من استغلال بعض التجار للأوضاع القاسية التي تشهدها تعز، قائلا: "يجري التلاعب بالأسعار، وهناك احتكار للبضائع، والأسعار تُرفع بشكل مبالغ فيه"، وأضاف قائلا: "رواتبنا تأخّرت بسبب الوضع الحالي، وفي الوقت نفسه ترتفع الأسعار بشكل كبير".

وقبل حتّى تجدّد المعارك، كان اليمن الذي يعدّ من أفقر دول العالم، يواجه أزمة إنسانية حادّة.

وأشار برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي إلى أن المعارك المتجدّدة أثرت تأثيرا ملحوظا في قدرة سكان اليمن، الذين تقدّر الأمم المتحدة عددهم بنحو 42 مليون نسمة، على تأمين القوت. وباتت ثلاث أسر من كلّ أربع تقريبا عاجزة عن تلبية الحاجات الغذائية الأساسية.

وقال ضياء الحرشي إن الوضع في تعز بات سيئا "بسبب الحصار الحوثي الشديد". وأضاف: "لا يوجد غاز طبخ، ولا قمح، ولا مواد غذائية. الوضع كارثي، ونحن السكان وصلنا إلى آخر حدود التحمل".