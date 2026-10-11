التحالف يتوعد بالرد على هجوم مطار الرياض وترامب يلوح بتدخل عسكري

تتصاعد المواجهة في اليمن وسط تهديدات التحالف بالرد على الهجوم الذي استهدف مطار الرياض، وتلويح واشنطن بتوسيع تدخلها العسكري، بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة والتحذيرات الأممية من تداعياتها على أمن المنطقة وفرص السلام.

توعد التحالف بالرد على الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجود اتصالات مع جماعة أنصار الله (الحوثيين)، ملمحا إلى احتمال مشاركة القوات الأميركية مباشرة في الضربات ضد الجماعة، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن واتساع تداعياتها الإقليمية.

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وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية يجري حصرها.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إن الرد على الهجوم الحوثي سيكون حتميا، مشيرا إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج، فيما سقط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام.

من جانبه، قال ترامب إنه أحيط علما بالهجوم على مطار الرياض، مؤكدا أن التحرك سيكون سريعا، ومضيفا بشأن الاتصالات مع الحوثيين: "سنرى ما سيحدث، لكن ما فعلوه كان سيئًا للغاية".

كما أشار إلى أنه يدرس مشاركة مباشرة للقوات الأميركية في الضربات ضد الجماعة، بعدما أفاد مسؤولون أميركيون بأن الدور الأميركي يقتصر حاليا على تقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي لقوات التحالف، مع احتمال تغييره تبعا لتطورات الأوضاع.

ميدانيا، أعلنت القوات الحكومية اليمنية صد ثلاثة هجمات للحوثيين في محافظة تعز، بينها هجمات استهدفت مواقع قرب مضيق باب المندب، وإسقاط طائرتين مسيّرتين محملتين بالمتفجرات في محافظتي تعز وحجة.

في المقابل، تحدثت وسائل إعلام حوثية عن غارات جوية استهدفت العاصمة صنعاء وعددا من المحافظات، بينها غارة على موقع نقيل الزربي في مديرية حيفان بمحافظة تعز، قالت الجماعة إنها سعودية.

سياسيا، أدان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الهجوم على مطار الرياض، مشيرًا إلى سقوط ضحايا مدنيين، بينهم مواطن أميركي، فيما جدد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، دعوته الحوثيين إلى وقف الهجمات على البنية التحتية المدنية في السعودية، محذرا من أن استمرارها يشكل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن الإقليمي ويعقد جهود إحلال السلام في اليمن.