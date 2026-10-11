الحوثيون يواصلون تهديد الأجواء السعودية... مطار الرياض يمدد تعليق عملياته

مددت السلطات السعودية تعليق العمليات في مطار الملك خالد بالرياض بعد هجوم أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين، فيما حذر الحوثيون شركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، بالتزامن مع غارات على مواقع تابعة للجماعة في اليمن.

جانب من الأضرار في مطار الملك خالد الدولي في الرياض (تداولها ناشطون)

جدد الحوثيون، اليوم الأحد، تحذيرهم لشركات الطيران والمسافرين والعاملين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة، غداة هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة 309 آخرين، فيما مُدد تعليق العمليات في المطار مع استمرار تقييم الأضرار.

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وبحسب وكالة "فرانس برس"، أفاد مصدر رفيع في قطاع الطيران بأن مطار الرياض مدد تعليق عملياته، فيما أشارت منصة "فلايت رادار 24" إلى تمديد الإغلاق 24 ساعة إضافية حتى الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش الأحد. وقال مصدر آخر يعمل في الإشراف على الرحلات إن العمليات متوقفة "حتى إشعار آخر"، مشيرًا إلى أضرار لحقت بأنظمة، بينها الرادار وأجهزة الاتصال، وإلى ضرورة تقييم حالة المدرجات.

ولم يتبن الحوثيون رسميًا الهجوم على مطار الملك خالد، غير أن المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، قال إن "القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية لأنها معرضة للاستهداف ومسرح للعمليات من قبل قواتنا، باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وأضاف أن على الجميع "أخذ تحذيراتنا على محمل الجد"، محملًا السعودية مسؤولية ما وصفه بـ"أي اعتراضات فاشلة"، فيما توعدت وزارة الخارجية التابعة للحوثيين برد على أي تحرك عسكري سعودي إضافي في اليمن، وقالت إن "مبدأ المعاملة بالمثل هو المحدد لطبيعة الرد العسكري".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت مقتل 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين في هجوم السبت على مطار الملك خالد، وهو ثالث هجوم يستهدف المطار خلال أسبوع، بحسب "رويترز".

وأفادت الهيئة بأن بين القتلى أربعة سعوديين وثمانية أجانب. وأوردت "رويترز" أن الضحايا الأجانب من بنغلادش والولايات المتحدة والأردن وفلسطين وسورية والسودان ومصر، فيما أوردت "فرانس برس" جنسية أرجنتينية بدل الأردنية في حصيلتها.

ووصف المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، تركي المالكي، الهجوم بأنه "جريمة حرب"، واتهم الحوثيين بتنفيذه، متوعدًا بالرد "بحزم". كما قال مصدر دبلوماسي لـ"فرانس برس" إن صاروخًا حوثيًا استهدف المطار.

مشاهد متداولة على مواقع التواصل تُظهر أضرارًا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، غداة هجوم أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 309 آخرين. ومددت السلطات السعودية تعليق العمليات في المطار، فيما جدد الحوثيون تحذير شركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، باستثناء… pic.twitter.com/XvEEghlIsl — موقع عرب 48 (@arab48website) October 11, 2026

وفي حادث منفصل، أعلن التحالف سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام ليل السبت، فيما أفاد الأحد باعتراض طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.

وتزامنت هذه التطورات مع غارات استهدفت مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء وصعدة وتعز. وقال محور تعز العسكري التابع للحكومة اليمنية إن غارات طاولت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين شرقي المدينة وجنوبي المحافظة.

وفي صنعاء، أفادت وسائل إعلام يمنية بغارات متفرقة، فيما قالت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين إن "الطيران السعودي" شن ست غارات على مديرية مجز وغارة على مدينة صعدة، إضافة إلى قصف صاروخي على مديرية سحار، من دون الإعلان عن حصيلة للخسائر.

ويأتي ذلك وسط تصعيد متزايد في الحرب اليمنية، بعد أن وسع الحوثيون في أيلول/ سبتمبر مناطق سيطرتهم على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، بما في ذلك مناطق ذات أهمية إستراتيجية قرب مضيق باب المندب.

وأعلنت مصادر عسكرية تابعة للحكومة اليمنية، الجمعة، بدء عملية لاستعادة باب المندب، وقالت لـ"فرانس برس" إن القوات تقدمت في المنطقة من دون أن تفرض سيطرتها عليها، فيما لا تزال جزيرة ميون الواقعة في قلب المضيق تحت سيطرة الحوثيين، وفق المصادر نفسها. ونفى الحوثيون حدوث أي تراجع.

وأثار الهجوم على مطار الرياض إدانات دولية واسعة. ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجوم بأنه "غير مقبول"، وقال ردًا على سؤال بشأن احتمال دعم السعودية عسكريًا ضد الحوثيين: "قد نفعل ذلك، سندرس الأمر".

كما وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الهجوم بأنه "تصعيد خطير"، فيما صدرت إدانات عربية ودولية وأممية دعت إلى وقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وفي الرياض، أعلنت السلطات الانتقال إلى التعليم عن بعد في مدارس العاصمة حتى الخميس، في وقت تحدثت فيه مصادر طبية عن رفع مستوى الاستعداد في المستشفيات واستدعاء أطباء الطوارئ.

ورغم تعليق حركة مطار الملك خالد، انطلق الأحد مؤتمر البترول العالمي في الرياض، بمشاركة معلنة لأكثر من 70 وزيرًا و300 مسؤول تنفيذي في شركات وممثلين عن أكثر من 25 منظمة دولية معنية بالطاقة، فيما لم يتضح حجم المشاركة الحضورية في ظل اضطراب حركة الطيران.

كما دعت سفارات غربية، بينها الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإسبانيا، مواطنيها إلى تجنب استخدام مطار الرياض، وقال دبلوماسي غربي لـ"فرانس برس" إن بعض السفارات قررت منع موظفيها من السفر عبره خلال الأسبوع المقبل كإجراء احترازي.