محافظ تعز يدعو إلى تحرك عاجل لكسر الحصار وتأمين الاحتياجات الضرورية للأهالي

دعا محافظ تعز، نبيل شمسان، إلى تحرك وطني ودولي عاجل لكسر الحصار المفروض على المدينة، وتأمين الغذاء والدواء والوقود، وتوفير ممرات إنسانية آمنة، في ظل تصاعد المواجهات العسكرية وتفاقم الأزمة الإنسانية.

أطلق محافظ تعز، نبيل شمسان، نداءً عاجلًا اليوم الأحد، دعا فيه إلى تحرك وطني ودولي لمواجهة التصعيد العسكري الذي تشهده المحافظة، والعمل على كسر الحصار المفروض عليها وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان؛ "في ظل تزايد المعاناة الناجمة عن شح الغذاء والدواء والوقود".

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وطالب شمسان قيادة الدولة والحكومة باتخاذ تدابير استثنائية لإسناد المحافظة، وتأمين احتياجاتها الضرورية، ودعم المستشفيات والمرافق الحيوية، وأرسل دعوة في بيان إلى السلطات المحلية في المحافظات الأخرى ورجال الأعمال والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني، إلى إطلاق حملة تضامن وطنية وتسيير قوافل إغاثية عاجلة.

وقال المحافظ إن: "التصعيد العسكري من قبل مليشيات الحوثي وتداعياته الإنسانية فاقما معاناة السكان"، ونوّه بأن تعز دفعت خلال سنوات الصراع أثمانًا باهظة جراء القصف والقنص والألغام والنزوح والحصار، وبأن الأزمة باتت تطال الاحتياجات الأساسية بما فيها الغذاء والدواء والوقود.

واستطرد في القول إن ما تشهده المحافظة يستدعي حشد الجهود الوطنية والموارد اللازمة لحماية السكان، والعمل مع مؤسسات الدولة على كسر الحصار وإعادة فتح الطرق والمنافذ.

ولم يقتصر نداء شمسان على اليمنيين، بل ناشد أيضا المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، بتقديم المساعدة والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات على المدنيين، ورفع الحصار، وتأمين ممرات إنسانية آمنة، وضمان وصول المساعدات ونقل الحالات الطبية الحرجة إلى جانب توثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.

ودعا شمسان أبناء تعز بمختلف مكوناتهم السياسية والمجتمعية والشبابية والنسائية إلى المشاركة في مسيرات سلمية للتضامن مع ضحايا الحصار، والتعبير عن وحدة أبناء المحافظة والمطالبة بتحرك وطني ودولي عاجل لإنهاء معاناتهم.

ويأتي النداء في ظل استمرار المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من أرياف محافظة تعز، بالتزامن مع العمليات العسكرية التي أعلنت عنها القوات الحكومية تحت اسم"فجر اليمن".

ويسيطر الحوثيون على معظم أجزاء المحافظة، فيما تسيطر القوات الحكومية على مدينة تعز، وسط استمرار الحصار المفروض على المدينة من قبل الحوثيين وما يرافقه من صعوبات في حركة السكان ونقل السلع والإمدادات الطبية والوقود، مع ارتفاع كبير في الأسعار، وفقاً لسكان محليين.