اليمن: انقطاع المساعدات الغذائية عن 800 ألف إنسان بعد تجدد القتال

تسبّب تصاعد القتال وإغلاق الطرق في اليمن بانقطاع المساعدات الإنسانية عن نحو 800 ألف شخص، بينهم مئات الآلاف في تعز، حيث تتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وتوشك مخزونات دقيق القمح على النفاد.

حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم، الأربعاء، من أنّ تصاعد النزاع في اليمن أدى إلى انقطاع المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن نحو 800 ألف شخص، في ظل تحرك خطوط المواجهة وإغلاق الطرق وتزايد انعدام الأمن، خصوصا في مدينة تعز ومناطق أخرى متأثرة بالقتال.

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وقال برنامج الأغذية في بيان إن أكثر من 600 ألف شخص في تعز يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بينهم أكثر من 200 ألف امرأة وطفل، وقد بات الوصول إليهم متعذرا بسبب استمرار المواجهات والقيود المفروضة على الطرق.

وأضاف: "ومع احتساب المجتمعات التي انقطع الوصول إليها على الساحل الغربي لليمن منذ أوائل أيلول/ سبتمبر الماضي، ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين يتعذر على البرنامج الوصول إليهم إلى 800 ألف شخص".

وأوضح أنّ مديريات تعز تستضيف أكبر أعداد النازحين داخليا منذ بداية الأزمة، وأشار إلى أنّ العديد من الأسر نزحت مرات عدة، وقد بات الوصول إلى مناطقها أكثر صعوبة مع استمرار القتال، والإغلاق الوشيك للطرق المحيطة بالمحافظة.

وأعرب ممثل البرنامج ومديره القُطري في اليمن، الخضر دالوم، عن قلقه إزاء تزايد أعداد الأشخاص الذين لم يعد البرنامج قادرا على الوصول إليهم، وقد أوضح أنّ العديد من الأسر المتضررة كانت تعاني بالفعل من صعوبة تحمل تكلفة المواد الغذائية الأساسية، وأنّ الأوضاع قد تتدهور سريعا إلى كارثة إنسانية إذا تعذر إيصال المساعدات بأمان إلى المحتاجين.

وأشار البرنامج إلى أنّ تعز تسجل أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن، إذ سبق تصنيف 10 مديريات من أصل 16 في المحافظة عند مستوى الطوارئ، وهو المستوى الرابع من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وأضاف أنّ أحدث عمليات الرصد تشير إلى أنّ مخزونات دقيق القمح أوشكت على النفاد، وأنّ الإمدادات الغذائية المتبقية في الأسواق المحلية قد لا تكفي سوى لفترة قصيرة إذا استمرت القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المتضررة.

وعلى مستوى اليمن، أفاد البرنامج بأنّ: "أكثر من 18 مليون شخص يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2,2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم 500 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم".

وأظهرت أحدث عمليات الرصد في المناطق التي يمكن الوصول إليها، أنّ 74% من الأسر غير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وهو أعلى مستوى مسجل هذا العام، وفق البرنامج.

ونقل البيان عن مساعد المدير التنفيذي للبرنامج لشؤون عمليات البرامج، ماثيو هولينغورث، قوله إنّ "الجوع يتفاقم في اليمن"، وحذّر من أنّ تداعيات التصعيد الأخير على الأمن الغذائي "قد تكون مدمرة للغاية".

وقال البرنامج إنّ التصعيد أدى إلى اضطرابات شديدة في عملياته، شملت اقتحام مكاتب وفقدان أصول ومخزونات غذائية وانقطاع مسارات حيوية لسلاسل الإمداد، ما يقوض الجهود الإنسانية في وقت تتزايد فيه الاحتياجات.

وأضاف أنّ 72 من موظفي الأمم المتحدة لا يزالون محتجزين لدى الحوثيين، بينهم 37 من موظفي برنامج الأغذية العالمي، وجدّد دعوته إلى الإفراج عنهم فورا ودون قيد أو شرط.

وفي المناطق التي لا يزال الوصول إليها ممكنا، قدم البرنامج مساعدات طارئة لأكثر من 115 ألف شخص نزحوا حديثا بسبب القتال، "ويستعد لتوسيع نطاق المساعدات لتصل إلى 1,5 مليون شخص متى أمكن الوصول إليهم".

وحذّر البرنامج من أنّه سوف يضطر إلى تقليص مساعداته بدرجة كبيرة بدءا من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، "ما لم يحصل على تمويل جديد"، ودعا إلى ضمان الوصول الإنساني الآمن والمستدام وتوفير التمويل العاجل.

وأوضح أنه يحتاج إلى 268 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الطارئة، وبرامج التغذية والوجبات المدرسية، وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود، والخدمات اللوجستية الإنسانية في اليمن حتى نهاية عام 2027.