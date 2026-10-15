معارك في تعز وهجمات على السعودية وسط مساع لوقف الحرب

يتواصل التصعيد في اليمن مع امتداد المواجهات إلى جبهات عدة وتبادل الهجمات الصاروخية بين الحوثيين والسعودية، بالتزامن مع تحركات دولية لبحث وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في تعز واستمرار القيود المفروضة على المدينة.

تشهد الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا متسارعا على عدة جبهات، بالتزامن مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، وإعلان القوات الحكومية إطلاق عملية "فجر اليمن"، وسط اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية للأحداث.

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وفي تطورات متصلة، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات جوية استهدفت العاصمة صنعاء ليل الأربعاء، فيما أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة باتجاه الرياض.

من جهته، أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة شخص وتضرر منزل جراء سقوط شظايا صاروخ بعد اعتراضه.

في المقابل، أعلن الناطق باسم الحوثيين استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، إلى جانب استهداف تجمعات عسكرية في منطقتي رأس العارة والمضاربة بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، بثلاثة صواريخ.

كما تحدثت الجماعة عن تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية ومواقع تابعة لشركة "أرامكو"، متوعدة بمواصلة هجماتها خلال الأيام المقبلة.

وعلى الصعيد الميداني، تتواصل المواجهات في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، حيث تشهد الجبهات الغربية للمدينة اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، تركزت في محيط جبل هان ووادي الضباب. وبحسب مصادر ميدانية، تزامنت الاشتباكات مع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين عند المدخل الغربي للمدينة.

وفي ظل استمرار المواجهات، طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء حصار الحوثيين المفروض على تعز وفتح الطرق أمام المدنيين، وضمان وصول الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية.

وحذرت من أن استمرار التصعيد وتشديد القيود على المدينة ومحيطها يهددان حياة ملايين السكان والنازحين، وينذران بتفاقم الأزمة الإنسانية.

سياسيا، تحدث عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي عن جهود تبذلها سلطنة عُمان وروسيا والصين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا استعداد الجماعة لإنهاء شامل للحرب والحصار، في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية لفتح الطرق وتأمين وصول الإمدادات الأساسية إلى المناطق المتضررة.