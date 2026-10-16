هجوم حوثي يستهدف القصر الرئاسي في عدن والسعودية تتهم إيران بتأجيج التصعيد

قُتل خمسة أشخاص وأصيب 16 آخرون بهجوم صاروخي للحوثيين استهدف القصر الرئاسي في عدن جنوبي اليمن، فيما اتهمت السعودية إيران بتشجيع التصعيد العسكري ضدها، وسط اتساع رقعة المواجهات وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

استهدف هجوم صاروخي شنّه الحوثيون، الخميس، القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوبي اليمن، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرين، وفق حصيلة أعلنتها السلطات اليمنية، فيما اتهمت السعودية إيران بتشجيع الحوثيين على تصعيد هجماتهم ضدها.

وقال وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، إن القتلى والمصابين من أفراد الحراسة والموظفين المدنيين.

وأفاد مسؤول يمني بأن الهجوم استهدف مقرا لقوات "درع الوطن" المدعومة سعوديا بثلاثة صواريخ، ومقر قوات التحالف بقيادة السعودية داخل المجمع الرئاسي بصاروخين.

وأضاف المسؤول أن رئيس الحكومة اليمنية، شائع الزنداني، كان داخل القصر لحظة الهجوم، لكنه لم يُصب بأذى.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الهجوم استهدف مقر العمليات الحربية السعودية في عدن، معتبرا أنه يأتي في إطار الرد على الوجود العسكري السعودي في اليمن.

ويُعد الهجوم الأول الذي يستهدف القصر الرئاسي في عدن منذ استئناف التصعيد العسكري في اليمن في تموز/يوليو الماضي، عقب انهيار الهدنة التي استمرت منذ عام 2022.

السعودية تتهم إيران

في المقابل، اتهم مسؤول سعودي إيران بتشجيع الحوثيين على تصعيد هجماتهم ضدها، مشيرا إلى استمرار طهران في تسليح الجماعة وتدريبها ودعمها، بما اعتبره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة، رائد قرملي، إن الرياض سعت إلى التوصل إلى حل دبلوماسي مع الحوثيين، واستمرت في التواصل المباشر مع إيران، لكنه أشار إلى أن طهران لا تبدو مستعدة لتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى تسوية.

وأضاف أن السعودية طلبت من الحوثيين الاجتماع في العاصمة العُمانية مسقط، إلا أنهم رفضوا، بحسب قوله.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، الاثنين، استعداد طهران لتسهيل الحوار بين السعودية والحوثيين، مؤكدة أنها لا تريد استمرار الحرب والأعمال العدائية بين البلدين.

هجمات متواصلة على السعودية

ويتزامن التصعيد مع هجمات متواصلة تستهدف السعودية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وقال التحالف بقيادة الرياض، الخميس، إن الحوثيين نفذوا 20 هجوما على مطار الرياض خلال الشهر الجاري، داعيا إلى وقف الهجمات على المنشآت المدنية.

وكان هجوم استهدف المطار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر قد أسفر، وفق المعطيات الواردة في التقرير، عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

كما أعلن التحالف اعتراض صاروخ كروز في منطقة المدينة المنورة وطائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية، في حين نفى الحوثيون تنفيذ هجوم باتجاه الأراضي السعودية في ذلك اليوم.

وأدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الحوثية على السعودية، مؤكدا حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي.

تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن

وفي داخل اليمن، تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، وسط تقارير عن قصف صاروخي استهدف مدينة مأرب، وتصاعد المعارك في محيط مدينة تعز التي تشهد حصارا متواصلا.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية باندلاع مواجهات على الأطراف الغربية والجنوبية لتعز، فيما قال مسؤول حكومي إن آلاف الأسر نزحت من أطراف المدينة إلى وسطها، في ظل الحصار والقيود المفروضة على دخول الاحتياجات الأساسية.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، من أن المعارك حالت دون وصول المساعدات إلى نحو 800 ألف شخص. كما نبهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن المستشفيات والمرافق الصحية في اليمن تواجه ضغوطا تفوق طاقتها، مع ارتفاع أعداد الجرحى.

وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن النزاع أدى إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص، غالبيتهم منذ مطلع أيلول/سبتمبر، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب نقص التمويل.