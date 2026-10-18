قتلى بمعارك بتعز ومأرب والتحالف يدمر منصات صاروخية للحوثيين

يتصاعد التوتر العسكري في اليمن مع اتساع رقعة المواجهات وتعدد الجبهات، وسط تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين، وتحركات للتحالف بقيادة السعودية لمواجهة الهجمات الصاروخية والجوية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الصراع وتداعياته الإقليمية.

تشهد الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا متسارعا على عدة جبهات، في ظل استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، بالتزامن مع العمليات التي تنفذها القوات الحكومية ضمن عملية "فجر اليمن"، واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع في المناطق المتضررة.

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وفي التطورات الميدانية، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 1417 عملية خلال الساعات الـ24 الماضية ضمن عملية "فجر اليمن"، قالت إنها أسفرت عن تحييد 800 عنصر من جماعة الحوثيين.

كما أكد الجيش اليمني استمرار المعارك العنيفة في محافظة الجوف، شرقي صنعاء، وفي الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، مشيرا إلى خوض مواجهات مع الحوثيين في المنطقة العسكرية السادسة جنوب شرقي الجوف.

وفي محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، أعلنت السلطة المحلية مقتل ثمانية مدنيين وإصابة ستة آخرين، في حصيلة أولية لقصف نسبته إلى جماعة الحوثيين واستهدف قرية المقضي في مديرية مقبنة غربي المحافظة.

وأوضحت أن الضحايا بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن عددا من الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض، ما ينذر بارتفاع حصيلة القتلى والجرحى مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن السلطة المحلية قولها إن القصف استهدف قرية المقضي في منطقة حِمير الجبل بمديرية مقبنة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في وقت تتواصل فيه الجهود للعثور على العالقين تحت الأنقاض.

وفي سياق المواجهات في تعز، شن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية غارتين على مواقع لجماعة الحوثيين في محيط جبل هان، غربي المدينة، بالتزامن مع معارك ميدانية أعلن خلالها الجيش صد هجوم واسع للجماعة في جبهتي المطار القديم ومدرات، غربي تعز.

وقالت قيادة محور تعز إن قوات الجيش تمكنت من كسر الهجوم، مشيرة إلى وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين، من دون الكشف عن حصيلة محددة.

وعلى صعيد التطورات الأمنية الإقليمية، أعلنت قوات التحالف سقوط وتحطم طائرة عمودية استطلاعية داخل الأراضي السعودية نتيجة عطل فني، ما أسفر عن مقتل ضابطين. كما أعلنت تدمير أربع طائرات مسيّرة قالت إنها كانت تستهدف المملكة، إلى جانب استهداف منصات إطلاق صواريخ باليستية تابعة للحوثيين.

وفي تطور بحري، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة للغاز الطبيعي المسال لإطلاق نار قبالة سواحل محافظة حضرموت، شرقي اليمن، في حادث يسلط الضوء على المخاطر الأمنية التي تهدد حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية واتساع رقعة المواجهات في عدد من المحافظات اليمنية، بالتزامن مع تزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية، ولا سيما مع سقوط ضحايا مدنيين واستمرار المعارك على جبهات تعز ومأرب والجوف، إلى جانب تنامي التهديدات الأمنية في محيط اليمن وممراته البحرية.